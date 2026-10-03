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Охорону кортежу Путіна після РЕБ та кулемета посилили військовим гелікоптером

05:30 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
Охорону кортежу Путіна після РЕБ та кулемета посилили військовим гелікоптером Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Під час поїздки російського диктатора Володимира Путіна на військові навчання в Челябінську область його кортеж супроводжував військовий гелікоптер. Раніше в його охороні помітили систему РЕБ і зенітний кулемет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Під час поїздки водіїв зупиняли перед виїздом на трасу, якою на великій швидкості проходила довга колона машин. Над нею тримався військовий гелікоптер.

Росавтодор закрив для всього транспорту федеральні траси Челябінської області з 2 до 5 жовтня, пославшись на навчання та приїзд Путіна.

Охорона російського диктатора помітно посилюється від поїздки до поїздки. Ще навесні, в Астані, спостерігачі звернули увагу на машину з комплексом РЕБ та броньований автомобіль, на даху якого облаштували позицію для кулеметника.

Лімузин Путіна тоді супроводжували близько двадцяти автівок і 14 мотоциклістів, а казахстанська держохорона підтвердила залучення військової авіації.

Восени арсенал супроводу поповнився. Під час вересневого візиту до Владивостока в колоні їхав пікап із зенітним кулеметом, а тепер до наземної охорони додався і повітряний супровід.

Кремль посилює охорону диктатора не лише в дорозі. Наприкінці серпня стало відомо, що Путін учетверте збільшив штат охоронців: тепер його охороняють понад 800 співробітників Федеральної служби охорони. За чотири роки їхня кількість зросла майже на сотню.

Серйозні зміни в охороні Путіна, за даними Financial Times, сталися після того, як США ліквідували верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. У Кремлі занепокоїлися, що сучасні інструменти штучного інтелекту здатні аналізувати мільйони годин відео й вираховувати потрібні цілі, тож охорону Путіна довелося перебудувати.

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