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Путін вчетверте збільшив штат своїх охоронців, тепер їх 800

22:49 31.08.2026 Пн
1 хв
Російський диктатор почав збільшувати штат своєї охорони з 2022 року
aimg Олена Бджола
Путін вчетверте збільшив штат своїх охоронців, тепер їх 800 Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Кількість працівників Федеральної служби охорони, які "приглядатимуть" за Путіним, зросла майже на 100 осіб за чотири роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Путін збільшив свою охорону

Глава Кремля підписав указ про чергове розширення центрального апарату ФСО вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно з документом, гранична чисельність співробітників центрального апарату ФСТ збільшується з 785 до 812 осіб, пише видання.

Штат розширювали:

  • 1 січня 2025 року - до 785 осіб,
  • 1 січня 2024 року - до 775 осіб,
  • наприкінці 2022 року - з 725 до 760 осіб.

До повномасштабного вторгнення в Україну центральний апарат ФСО не розширювався майже 13 років.

Раніше РБК-Україна писало, що Путін сказав прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що Росія нібито рухається шляхом завершення "українського конфлікту".

Також повідомлялося, що Моді під час спілкування з Путіним заявив, що світ повинен нарешті обрати мир.

Крім того, рішення про ескалацію війни проти України зумовлене внутрішніми причинами, адже головна мета Путіна - збереження власної влади та життя.

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