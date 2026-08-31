Кількість працівників Федеральної служби охорони, які "приглядатимуть" за Путіним, зросла майже на 100 осіб за чотири роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Раніше РБК-Україна писало, що Путін сказав прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що Росія нібито рухається шляхом завершення "українського конфлікту".

До повномасштабного вторгнення в Україну центральний апарат ФСО не розширювався майже 13 років.

Згідно з документом, гранична чисельність співробітників центрального апарату ФСТ збільшується з 785 до 812 осіб , пише видання.

Глава Кремля підписав указ про чергове розширення центрального апарату ФСО вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також повідомлялося, що Моді під час спілкування з Путіним заявив, що світ повинен нарешті обрати мир.

Крім того, рішення про ескалацію війни проти України зумовлене внутрішніми причинами, адже головна мета Путіна - збереження власної влади та життя.