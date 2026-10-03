Охрану кортежа Путина после РЭБ и пулемета усилили военным вертолетом

Во время поездки российского диктатора Владимира Путина на военные учения в Челябинскую область его кортеж сопровождал военный вертолет. Ранее в его охране была замечена система РЭБ и зенитный пулемет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Во время поездки водителей останавливали перед выездом на трассу, по которой на большой скорости проходила длинная колонна машин. Над ней держался военный вертолет.

Росавтодор закрыл для всего транспорта федеральные трассы Челябинской области со 2 по 5 октября, сославшись на обучение и приезд Путина.

Охрана русского диктатора заметно усиливается от поездки в поездку. Еще весной в Астане наблюдатели обратили внимание на машину с комплексом РЭБ и бронированный автомобиль, на крыше которого обустроили позицию для пулеметчика.

Лимузин Путина тогда сопровождали около двадцати автомобилей и 14 мотоциклистов, а казахстанская госохрана подтвердила привлечение военной авиации.

Осенью арсенал сопровождения пополнился. Во время сентябрьского визита во Владивосток в колонне ехал пикап с зенитным пулеметом, а теперь к наземной охране добавилось и воздушное сопровождение.