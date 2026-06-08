Ліквідація Хаменеї налякала Кремль, охорону Путіна змінили, - FT

Новітні інструменти ШІ дозволяють аналізувати мільйони годин відео та знаходити потрібні цілі. Після операції США в Ірані такі можливості серйозно занепокоїли Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними двох джерел видання, після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї російські спецслужби тимчасово відключили частину спеціальної системи відеоспостереження, яка використовується для охорони російського диктатора Володимира Путіна та його найближчого оточення.

За словами одного з них, систему, яка є окремою від майже 300 тисяч камер, що стежать за громадянами Москви, знову ввімкнули лише після того, як інженери ретельно перевірили її, намагаючись герметично ізолювати від інтернету.

Такі заходи стали реакцією на операцію ізраїльської розвідки, яка, за даними співрозмовників видання, використала великий масив записів із дорожніх камер Тегерана для встановлення місця та часу зустрічі Хаменеї з найближчими соратниками. Під час удару загинули кілька високопоставлених представників іранських силових структур.

Як зазначає FT, ця операція продемонструвала новий рівень можливостей сучасних систем спостереження. Вони здатні аналізувати величезні масиви відеоданих, виявляти закономірності поведінки, відстежувати пересування людей та швидко знаходити потрібні об'єкти серед тисяч камер.

За словами експертів, сучасні алгоритми вже не обмежуються розпізнаванням облич або номерних знаків. Вони дозволяють шукати відеофрагменти за текстовими описами, наприклад знаходити людей, які передають предмети, змінюють зовнішність або регулярно з'являються в певних місцях.

У матеріалі наголошується, що такі можливості викликають занепокоєння у спецслужб багатьох країн. Мережі відеоспостереження, створені для контролю та безпеки, можуть перетворитися на джерело цінної розвідувальної інформації для противника.

Саме тому після подій в Ірані у Кремлі вирішили додатково перевірити системи, які відповідають за безпеку Путіна. Як зазначає FT, російські спецслужби побоюються, що подібні технології можуть використовуватися для відстеження пересування високопосадовців і збору критично важливої інформації.