Охоронця російської катівні у Херсоні засудили до 8 років тюрми

Колишній працівник ДУ "Північна виправна колонія (№90)" у Херсоні перейшов на бік окупантів та охороняв катівню у місті. Його засудили до 8 років тюрми за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За лояльність до окупантів колишньому працівнику колонії запропонували нову "посаду". Чоловік погодився на пропозицію та почав "працювати" в окупаційному органі.

"Його призначили до складу підрозділу охорони російського режимного об’єкта, до якого окупанти незаконно звозили репресованих місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість з потерпілих були учасниками руху опору. У катівню росіяни знущались з українських громадян і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з ворогом. При цьому сам колаборант допомагав агресору охороняти "камери" та "периметр" російської катівні.

Після деокупації міста чоловік втік до Одеси, але правоохоронці знайшли його та відправили до СІЗО. Суд визнав винним чоловіка у колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.