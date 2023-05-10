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Ще одного депутата з Криму засудили за держзраду та підтримку окупації

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Крим, Середа 10 травня 2023 11:28
Ще одного депутата з Криму засудили за держзраду та підтримку окупації Фото: депатата-зрадника з Криму засудили до 12 років (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ще одного депутата з Криму засудили за підтримку російської окупації півострова. Вирок йому винесли заочно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Криму.

За даними слідства, депутат Верховної ради АР Крим VI скликання у 2014 році разом з іншими парламентарями намагався приховати окупацію Росією півострова. Він проголосував за ряд незаконних постанов.

Мова йде про рішення щодо проведення "загальнокримського референдуму", після якого півострів нібито приєднався до складу РФ. Кримські парламентарі також підтримали прийняття постанови про "Незалежність Криму" та "Правонаступництво Республіки Крим", попри те, що Верховна рада України припинила їх повноваження.

Кримського депутата визнали винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Його засудили до 12 років за ґратами.

Нагадаємо, двох депутатів Севастопольської міської ради будуть судити за держзраду, оскільки вони підтримали РФ.

Також СБУ оголосила підозру всім російським сенаторам, які підтримали незаконну анексію окупованих регіонів України.

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Крым депутати держзрада
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