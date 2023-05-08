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Жителя Вінницької області засудили до 15 років тюрми за співпрацю з ГРУ Росії

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Вінницька область, Понеділок 08 травня 2023 16:48
Жителя Вінницької області засудили до 15 років тюрми за співпрацю з ГРУ Росії Фото: Прокуратура (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Вінницької області передавав важливу інформацію про Сили оборони України представнику ГРУ Росії. Його засудили до 15 років тюрми за державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України та Офіс генерального прокурора.

"Мешканець міста Жмеринка збирав та передавав інформацію щодо дислокації, чисельності, озброєння, маршрутів пересування сил та засобів Збройних сил України. Також надсилав розвіддані про об’єкти критичної та цивільної інфраструктури на території Жмеринки", - йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився колишній радянський військовий, який на початку 1990-х звільнився з армії. Тоді його завербувала російська воєнна розвідка і перевела в "режим очікування".

"Засуджений за грошову винагороду надсилав йому запитувану інформацію з геомітками, фото- і відеофайлами. Зокрема, надав ворогові відомості про місця розташування у місті органів влади, закладів охорони здоров’я, об’єктів зв’язку та енергетики, залізничного сполучення", - додали у прокуратурі.

Його визнано винним у державній зраді та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що житель Одеси передавав росіянам інформацію про розташування позицій ППО у місті. Правоохоронці його затримали, а суд визнав винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі.

Жителька Донецької області передавала представнику Генштабу РФ інформацію про українських військових. За це її засудили до 12 років тюрми.

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