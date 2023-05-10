Охранника российской пыточной в Херсоне приговорили к 8 годам тюрьмы

Бывший работник ГУ "Северная исправительная колония (№90)" в Херсоне перешел на сторону оккупантов и охранял пыточную в городе. Его приговорили к 8 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

За лояльность к кафирам бывшему работнику колонии предложили новую "должность". Мужчина согласился на предложение и начал "работать" в оккупационном органе.

"Его назначили в состав подразделения охраны российского режимного объекта, в который оккупанты незаконно свозили репрессированных местных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство пострадавших были участниками движения сопротивления. В застенке россияне издевались над украинскими гражданами и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом. При этом сам коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" российской пыточной.

После деоккупации города мужчина сбежал в Одессу, но правоохранители нашли его и отправили в СИЗО. Суд признал виновным мужчину в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет.