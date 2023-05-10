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Охранника российской пыточной в Херсоне приговорили к 8 годам тюрьмы

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Украина, Среда 10 мая 2023 16:32
Охранника российской пыточной в Херсоне приговорили к 8 годам тюрьмы Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший работник ГУ "Северная исправительная колония (№90)" в Херсоне перешел на сторону оккупантов и охранял пыточную в городе. Его приговорили к 8 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

За лояльность к кафирам бывшему работнику колонии предложили новую "должность". Мужчина согласился на предложение и начал "работать" в оккупационном органе.

"Его назначили в состав подразделения охраны российского режимного объекта, в который оккупанты незаконно свозили репрессированных местных жителей", - говорится в сообщении.

Охранника российской пыточной в Херсоне приговорили к 8 годам тюрьмы

Отмечается, что большинство пострадавших были участниками движения сопротивления. В застенке россияне издевались над украинскими гражданами и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом. При этом сам коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" российской пыточной.

После деоккупации города мужчина сбежал в Одессу, но правоохранители нашли его и отправили в СИЗО. Суд признал виновным мужчину в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет.

Напомним, что еще один депутат из Крыма был осужден за поддержку российской оккупации полуострова. Приговор ему вынесли заочно.

Житель Винницкой области передавал важную информацию о Силах обороны Украины представителю ГРУ России. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

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