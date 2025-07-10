Охочі можуть збивати дрони й отримувати 100 000 гривень на місяць: умови від Міноборони

Міноборони гарантує учасникам добровольчих груп протиповітряної оборони комплексну підтримку.
Перед укладанням контракту кожен кандидат проходить медичну, професійну та психологічну перевірку, що забезпечує відповідність вимогам служби.
Далі новобранці отримують спеціалізоване навчання у сертифікованих школах, яке готує їх до виконання завдань виключно у сфері протиповітряної оборони.
Учасники долучаються до бойових чергувань у складі єдиної системи ППО держави, беручи активну участь у захисті повітряного простору України.
Що отримають добровольці
Учасники добровольчих груп протиповітряної оборони отримують додаткову винагороду, яка може сягати 100 000 гривень на місяць.
Однак ця сума не є фіксованою - вона нараховується пропорційно до фактичного часу участі у заходах з протиповітряної оборони, тобто розраховується за кількість днів чергування.
Крім того, добровольці отримують соціальні гарантії, передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю України.
Це означає, що під час служби вони мають право на збереження свого місця роботи та посади, що забезпечує додатковий рівень захисту та стабільності для тих, хто обирає захищати країну.
Які документи й куди потрібно подати
Для приєднання до груп протиповітряної оборони необхідно спочатку стати членом добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), уклавши контракт добровольця ДФТГ терміном на 3 роки.
Документи потрібно подати ДФТГ за місцем свого проживання.
Процедура укладання контракту добровольця ДФТГ:
- подання заяви на ім'я командира добровольчого формування,
- медична, професійна та психологічна перевірка,
- укладення контракту,
- складання Присяги добровольця територіальної оборони,
- отримання посвідчення члена добровольчого формування встановленої форми.
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заява щодо членства в добровольчому формуванні територіальної громади, в якій необхідно зазначити: ПІБ, реєстрацію місця проживання чи фактичного перебування, освіту. місце роботи або вид діяльності, військово-облікову спеціальність, якщо така є) та обґрунтування бажання стати членом добровольчого формування територіальної громади,
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копія документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України),
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копія військово-облікового документа (обов'язково для чоловіків та за наявності у жінок),
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копія ідентифікаційного податкового номера,
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документи, що підтверджують підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.