ДФТГ vs "Шахеди". Чи допоможе експеримент Міноборони боротися з російськими дронами

Що відомо про цю ініціативу та чи буде ефективним експеримент Міноборони, – в матеріалі РБК-Україна .

Зміст

Що відомо про експериментальний проєкт?

Чи допоможуть зенітні дрони протидіяти "Шахедам"?

Які складнощі в ідеї Міноборони?

Чи ефективна проти "Шахедів" цивільна авіація?

Ледь не з кожною масштабною атакою Росія запускає по Україні все більше і більше БПЛА. У ніч на 25 травня українців атакували 250 "Шахедів" та дронів-імітаторів, під час атаки у ніч на 1 червня ударних дронів та імітаторів було 472, а у ніч на 9 червня – 479. І тенденція в окупантів йде до збільшення.

Разом з тим росіяни змінили й тактику атак. Ворог обирає населений пункт чи об'єкт і масовано атакує його великою кількістю дронів. При цьому використовує дрони-імітатори, щоб перевантажити українську ППО, та запускає безпілотники на великих висотах, де вони хоч і видні радарам, але не досяжні кулеметам мобільних вогневих груп. Як результат – частині "Шахедів" все ж вдається досягати цілей.

Днями уряд ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту для посилення протидії ударним дронам. Проєкт, ініційований Міноборони, передбачає створення груп протиповітряного захисту з-поміж учасників добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Що пропонує Міноборони

Групи протиповітряного захисту, як розповіли в Міноборони, будуть підпорядковуватись командирам Сил територіальної оборони та командуванню Повітряних сил, а формувати їх будуть за територіальним принципом.

До складу груп будуть залучати добровольців, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку. Ці добровольці зможуть використовувати для захисту неба ударні дрони, пілотовані повітряні судна, особисту стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби та системи штучного інтелекту.

Фото: росіяни щодня атакують "Шахедами" українські міста та села (Getty Images)

Чи ефективні зенітні дрони проти "Шахедів"

Щомісяця росіяни, за даними Головного управління розвідки, виготовляють близько 2700 "Шахедів" та майже стільки ж дронів-імітаторів. Для протидії далекобійним ворожим БПЛА на початку 2023 року по регіонах почали створювати мобільні вогневі групи. Тобто бійці на позашляховиках з кулеметами чи автоматичними гарматами.

Сьогодні, за словами військового експерта Павла Нарожного, найбільшу кількість "Шахедів" збивають саме мобільні групи. Для протидії ударним дронам, використовують й інші засоби – РЕБ, ПЗРК, ЗРК, літаки та вертольоти. А також зенітні дрони.

"Це новітній напрямок, у ньому є як плюси, так і мінуси. Які плюси? Вартість одного такого дрона – 1000 доларів. Мінуси – для кожного зенітного дрона потрібен оператор. Це має бути людина, яка його веде до цілі", – сказав експерт в коментарі РБК-Україна.

Тобто, якщо на Київ, чи якесь інше місто, буде летіти 200, 300 чи 500 дронів, то знадобиться стільки ж зенітних дронів, уточнив Нарожний. І чим більша ділянка, яку потрібно захистити, тим більше потрібно дронів, і як наслідок – операторів.

"Дальність зенітного дрона відносно не велика – 10-15 км. Тобто, уявімо Київ, який треба прикрити. Оператор має перебувати саме там, де летить "Шахед", або поблизу якогось стратегічного об'єкту. Але ж ми не знаємо, що завтра буде атакувати ворог. Тобто, беремо 100 операторів дронів і возимо їх туди-сюди. Ідея хороша, але її складно реалізувати", – зазначив він.

Фото: мобільні вогневі групи – основний інструмент проти "Шахедів" (Getty Images)

Крім того, зенітні дрони можуть працювати на швидкості до 200 км на годину, тоді як швидкість "Шахеда" 200-250 км на годину. А під час останньої атаки на Київ, як писав профільний портал Defense Express, росіяни взагалі використовували реактивні "Шахеди". І це є ще однією проблемою.

"Я особисто складно уявляю, як можна саме дроном збити, наприклад, реактивний "Шахед". Складно це зробити і зі звичайним. Тому для збиття "Шахедів" все ж таки більше застосовуються інші засоби, і це не дрони. Але є й практика збивати "Шахеди" саме зенітними дронами, я знаю, що такі прецеденти були", – розповів РБК-Україна керівник медіа-групи 413 батальйону "РЕЙД" Сил безпілотних систем Олексій Годзенко.

Сьогодні, за словами Годзенка, зенітні дрони ефективно використовуються для боротьби з розвідувальними безпілотниками росіян, які несуть значну небезпеку для Сил оборони. Дрони-розвідники коригують артилерію, шукають позиції військ, артилерії, склади, опорні пункти.

"От з такими безпілотниками переважно і борються зенітними дронами насправді. Це всілякі "Зали", "Фурії", "Орлани", "Молнія-2", який зараз популярний у росіян. Так от – ці дрони набагато повільніші. Саме проти них використовуються зенітні дрони", – зазначив він.

Разом з тим, щоб полювати на "Шахеди" зенітним дроном, потрібен чималий досвід, адже навіть найпростішим "Мавіком" досить складно керувати, сказав РБК-Україна військовий.

"А FPV – це абсолютно інша історія. На FPV, а це і зенітні дрони, літати набагато складніше. Тому існують курси, які займають не один день. Існують цілі школи. У нас в батальйоні є така школа, де людей вчать тижнями керувати FPV-дронами. І, скажімо так, збити ворожу пташку, яка рухається достатньо швидко, це взагалі ледь не верх майстерності. Це дуже складно", – вважає Годзенко.

Фото: для протидії "Шахедам" зенітними дронами потрібні досвідчені оператори (Getty Images)

Ба більше, за його словами, наявні в Україні школи операторів дронів вже працюють на межі своїх можливостей, адже готують спеціалістів для фронту. Тож, на думку військового, є єдина група людей, яка зможе в короткі терміни стати до лав майбутніх загонів.

"Єдина група людей, які можуть це робити, прийти підготовлені і вже завтра збивати "Шахеди" – це ветерани, які саме літали на FPV-дронах", – сказав він.

Альтернатива FPV-дронам

Один з дуже ефективних засобів проти "Шахедів", за словами Нарожного – авіація. Йдеться не про винищувачі F-16, "Міражі" чи радянські "Міги", а про звичайні цивільні легкомоторні літаки чи гелікоптери. Вони легко наздоженуть "Шахед", то ж зможуть їм протидіяти, вважає експерт.

"Літаки та гелікоптери є у великій кількості у приватних осіб, які мають відповідні ліцензії, дозволи тощо. На такий літак можна встановити кулемет, видати пару тисяч патронів, або посадити військовослужбовця з цим пілотом. І цей військовослужбовець буде збивати "Шахеди", – пояснив Нарожний.

Міноборони вирішило рухатися й у цьому напрямку також. Вищезгадана постанова уряду, серед іншого, передбачає дозвіл на використання приватної авіації для протиповітряної оборони.

"Раніше не було правових підстав для залучення приватних літаків до виконання завдань ППО, попри те, що свідомі громадяни давно пропонують свою техніку та свою участь у відбитті повітряних нападів противника. Цей крок дозволить посилити можливості ППО в умовах зростаючого застосування ворогом ударних дронів", – пояснив це рішення міністр оборони Рустем Умєров.

Однак як це працюватиме на практиці – власники легкомоторних літаків чи вертольотів будуть надавати свої борти військовим, чи самі братимуть участь у відбитті атак – наразі залишається незрозумілим.

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Загалом, зенітні дрони можуть стати одним із засобів протидії "Шахедам", але, можливо, не в короткостроковій перспективі. Адже спочатку доведеться підготувати цивільних, які захочуть вступити до загонів протиповітряного захисту, та забезпечити їх всім необхідним для виконання завдань. І тільки після цього вони зможуть заступити до захисту українського неба.

