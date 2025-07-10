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Желающие могут сбивать дроны и получать 100 000 гривен в месяц: условия от Минобороны

Фото: сбивать дроны за 100 000 гривен в месяц могут желающие (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Минобороны открыло набор в группы противовоздушной обороны с возможностью получать дополнительное вознаграждение до 100 000 гривен в месяц. Для этого нужно стать членом добровольческого формирования территориальной общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

В июне этого года в Украине стартовал экспериментальный проект по формированию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных общин.

Кто может присоединиться

"Те, кто желают защитить сон и жизнь своих родных, близких, друзей, соседей", - отметили в Минобороны.

В общем, по правилам, присоединиться к группе ПВО могут граждане Украины 18 лет и старше, которые не подлежат мобилизации, в том числе забронированные, по возрасту или состоянию здоровья.

Что гарантирует Минобороны для участников

Минобороны гарантирует участникам добровольческих групп противовоздушной обороны комплексную поддержку.

Перед заключением контракта каждый кандидат проходит медицинскую, профессиональную и психологическую проверку, что обеспечивает соответствие требованиям службы.

Далее новобранцы получают специализированное обучение в сертифицированных школах, которое готовит их к выполнению задач исключительно в сфере противовоздушной обороны.

Участники приобщаются к боевым дежурствам в составе единой системы ПВО государства, принимая активное участие в защите воздушного пространства Украины.

Что получат добровольцы

Участники добровольческих групп противовоздушной обороны получают дополнительное вознаграждение, которое может достигать 100 000 гривен в месяц.

Однако эта сумма не является фиксированной - она начисляется пропорционально фактическому времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне, то есть рассчитывается за количество дней дежурства.

Кроме того, добровольцы получают социальные гарантии, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины.

Это означает, что во время службы они имеют право на сохранение своего места работы и должности, что обеспечивает дополнительный уровень защиты и стабильности для тех, кто выбирает защищать страну.

Какие документы и куда нужно подать

Для присоединения к группам противовоздушной обороны необходимо сначала стать членом добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ), заключив контракт добровольца ДФТГ сроком на 3 года.

Документы нужно подать ДФТГ по месту своего проживания.

Процедура заключения контракта добровольца ДФТГ:

  • подача заявления на имя командира добровольческого формирования,
  • медицинская, профессиональная и психологическая проверка,
  • заключение контракта,
  • принятие Присяги добровольца территориальной обороны,
  • получение удостоверения члена добровольческого формирования установленной формы.

Если ДФТГ отсутствует, можно обратиться в местную военную администрацию с инициативой о его создании совместно с воинскими частями Сил территориальной обороны ВСУ:

  • заявление о членстве в добровольческом формировании территориальной общины, в котором необходимо указать: ФИО, регистрацию места жительства или фактического пребывания, образование, место работы или вид деятельности, военно-учетную специальность, если таковая имеется) и обоснование желания стать членом добровольческого формирования территориальной общины,

  • копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины),

  • копия военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин),

  • копия идентификационного налогового номера,

  • документы, подтверждающие основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Напомним, что в прошлом месяце представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук озвучил зарплату членов добровольческих формирований.

Заметим, что еще в декабре 2024 года командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко сказал, что критическую инфраструктуру Украины защищают 900 огневых групп, около 500 из которых - мобильные.

К тому же в отдельном материале мы писали, поможет ли эксперимент Минобороны бороться с российскими дронами.

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