Желающие могут сбивать дроны и получать 100 000 гривен в месяц: условия от Минобороны

Минобороны гарантирует участникам добровольческих групп противовоздушной обороны комплексную поддержку.
Перед заключением контракта каждый кандидат проходит медицинскую, профессиональную и психологическую проверку, что обеспечивает соответствие требованиям службы.
Далее новобранцы получают специализированное обучение в сертифицированных школах, которое готовит их к выполнению задач исключительно в сфере противовоздушной обороны.
Участники приобщаются к боевым дежурствам в составе единой системы ПВО государства, принимая активное участие в защите воздушного пространства Украины.
Что получат добровольцы
Участники добровольческих групп противовоздушной обороны получают дополнительное вознаграждение, которое может достигать 100 000 гривен в месяц.
Однако эта сумма не является фиксированной - она начисляется пропорционально фактическому времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне, то есть рассчитывается за количество дней дежурства.
Кроме того, добровольцы получают социальные гарантии, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины.
Это означает, что во время службы они имеют право на сохранение своего места работы и должности, что обеспечивает дополнительный уровень защиты и стабильности для тех, кто выбирает защищать страну.
Какие документы и куда нужно подать
Для присоединения к группам противовоздушной обороны необходимо сначала стать членом добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ), заключив контракт добровольца ДФТГ сроком на 3 года.
Документы нужно подать ДФТГ по месту своего проживания.
Процедура заключения контракта добровольца ДФТГ:
- подача заявления на имя командира добровольческого формирования,
- медицинская, профессиональная и психологическая проверка,
- заключение контракта,
- принятие Присяги добровольца территориальной обороны,
- получение удостоверения члена добровольческого формирования установленной формы.
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заявление о членстве в добровольческом формировании территориальной общины, в котором необходимо указать: ФИО, регистрацию места жительства или фактического пребывания, образование, место работы или вид деятельности, военно-учетную специальность, если таковая имеется) и обоснование желания стать членом добровольческого формирования территориальной общины,
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копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины),
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копия военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин),
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копия идентификационного налогового номера,
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документы, подтверждающие основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.