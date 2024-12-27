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Командувач Нацгвардії назвав кількість вогневих груп, що захищають критичну інфраструктуру

Україна, П'ятниця 27 грудня 2024 14:00
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Командувач Нацгвардії назвав кількість вогневих груп, що захищають критичну інфраструктуру Фото: командувач Національної гвардії України Олександр Півненко (t.me/NGU)
Автор: Олександр Білоус

Критичну інфраструктуру України захищають 900 вогневих груп, близько 500 з яких - мобільні. Після отримання технічної допомоги всі вогневі групи Нацгвардії стануть мобільними.

Про це сказав командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"У нас понад 900 вогневих груп, з них близько 500 - мобільних вогневих, решта - стаціонарні", - сказав Півненко

Він розраховує на поліпшення якості роботи вогневих груп. "Коли отримаємо технічну допомогу - всі вогневі групи будемо перетворювати на мобільні вогневі, щоб вони могли діяти більш результативно", - додав командувач Нацгвардії.

За словами Півненка, американська сторона допомагає з посиленням захисту критичної інфраструктури. "Уже прийшли від них перші машини з "цікавим обладнанням". Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дальнього виявлення для знищення "шахедів", - розповів командувач Нацгвардії.

Півненко зазначив, що вогневі групи Нацгвардії задіяні для ефективної роботи системи ППО, керують ними Повітряні сили.

"Ми працюємо над їх оснащенням і підготовкою. У групи є планшети, на яких видно, що і де летить. Бувають різні погодні умови, різна висота прольоту "шахедів", тому й ефективність різна. Але рівень роботи цих груп зростає, відповідно, зростає рівень захисту нашої інфраструктури", - підсумував командувач Нацгвардії.

Нагадаємо, російська армія на Різдво нанесла черговий удар по енергетиці України. Президент США Джо Байден відреагував на повітряну атаку та доручив Пентагону продовжити нарощувати постачання зброї нашій країні. Він також зазначив, що за останні місяці США надали Україні сотні ракет ППО, і ще більше на підході.

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Нацгвардія ППО
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