В Україні залучатимуть добровольців для боротьби з російськими дронами

Членів добровольчих формувань територіальних громад залучатимуть до збиття дронів. Зарплата становитиме до 100 тисяч гривень з місцевих бюджетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За його даними, уряд погодив пропозицію Міністерства оборони про реалізацію експериментального проекту протягом воєнного стану, але не довше двох років.

Планується залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони ЗСУ, які мають відповідні льотні навички та/або кваліфікацію.

Їх залучатимуть під час захисту від загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден.

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив проєкт рішення уряду, за яким до груп зможуть входити члени добровольчих формувань територіальних громад та, хто пройшов підготовку та має сертифікат (для БпЛА).

Групи ППО зможуть виявляти, супроводжувати і збивати повітряні загрози, використовувати дрони, літаки, особисту зброю.

Зарплата членів добровольчих формувань становитиме до 100 тисяч гривень на місяць (пропорційно участі) з місцевих бюджетів.