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"Охматдет" нуждается в дополнительных 152 млн гривен. Комитет Рады обратится к Минфину

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 12:05
"Охматдет" нуждается в дополнительных 152 млн гривен. Комитет Рады обратится к Минфину Фото: больница "Охматдет" нуждается в дополнительных 152 млн гривен (facebook.com ndslohmatdyt)
Автор: Юлия Струк

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" требует 152 млн гривен дополнительного финансирования. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования обратится к Министерству финансов.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В комитете отметили, что больница профинансирована на 2021 год на 50%.

"Для введения в действие и обслуживания нового корпуса больницы необходимы дополнительные средства: на финансирование заработных плат для набора дополнительных кадров, оплату коммунальных услуг, на поддержку технического центра больницы и погашение задолженности, возникшей в 2012 году и из-за которой заблокированы счета учреждения", - говорится в сообщении.

Указано, что больнице дополнительно необходимо 152 миллионов гривен.

"Комитет поддержал обращение к Министерству финансов о необходимости выделения Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" дополнительных целевых средств в 2021 году на общую сумму 152 миллионов гривен", - сообщили в Раде.

Напомним, в середине февраля в Киеве мужчина похитил дорогое оборудование из кабинета детской больницы "Охматдет". Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в совершении этого преступления.

Как писало РБК-Украина, 1 апреля 2020 года в новом корпусе больницы закончили основные строительные работы.

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