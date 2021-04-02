"Охматдет" нуждается в дополнительных 152 млн гривен. Комитет Рады обратится к Минфину
Национальная детская специализированная больница "Охматдет" требует 152 млн гривен дополнительного финансирования. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования обратится к Министерству финансов.
В комитете отметили, что больница профинансирована на 2021 год на 50%.
"Для введения в действие и обслуживания нового корпуса больницы необходимы дополнительные средства: на финансирование заработных плат для набора дополнительных кадров, оплату коммунальных услуг, на поддержку технического центра больницы и погашение задолженности, возникшей в 2012 году и из-за которой заблокированы счета учреждения", - говорится в сообщении.
Указано, что больнице дополнительно необходимо 152 миллионов гривен.
"Комитет поддержал обращение к Министерству финансов о необходимости выделения Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" дополнительных целевых средств в 2021 году на общую сумму 152 миллионов гривен", - сообщили в Раде.
Напомним, в середине февраля в Киеве мужчина похитил дорогое оборудование из кабинета детской больницы "Охматдет". Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в совершении этого преступления.
Как писало РБК-Украина, 1 апреля 2020 года в новом корпусе больницы закончили основные строительные работы.