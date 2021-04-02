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"Охматдит" потребує додаткових 152 млн гривень. Комітет Ради звернеться до Мінфіну

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 12:05
"Охматдит" потребує додаткових 152 млн гривень. Комітет Ради звернеться до Мінфіну Фото: лікарня "Охматдит" потребує додаткових 152 млн гривень (facebook.com ndslohmatdyt)
Автор: Юлія Струк

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" потребує 152 млн гривень додаткового фінансування. Комітет Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування звернеться до Міністерства фінансів.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

У комітеті зазначили, що лікарня профінансована на 2021 рік на 50%.

"Для введення у дію й обслуговування нового корпусу лікарні необхідні додаткові кошти: на фінансування заробітних плат для набору додаткових кадрів, на оплату комунальних послуг, на підтримку технічного центру лікарні і погашення заборгованості, яка виникла у 2012 році і через яку заблоковані рахунки установи", - сказано у повідомленні.

Вказано, що лікарні додатково необхідно 152 мільйони гривень.

"Комітет підтримав звернення до Міністерства фінансів щодо необхідності виділення Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" додаткових цільових коштів у 2021 році на загальну суму 152 мільйонів гривень", - поінформували у Раді.

Нагадаємо, у середині лютого у Києві чоловік викрав дороговартісне обладнання з кабінету дитячої лікарні "Охматдит". Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у вчиненні цього злочину.

Як писало РБК-Україна, 1 квітня 2020 року в новому корпусі лікарні закінчили основні будівельні роботи.

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