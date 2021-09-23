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Не ограничивает Кличко в полномочиях. В СН прокомментировали законопроект о столице

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Киев, Четверг 23 сентября 2021 09:05
Не ограничивает Кличко в полномочиях. В СН прокомментировали законопроект о столице Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Милан Лелич

В "Слуге народа" заверяют, что принятие закона о столице никаким образом не повлияет на ограничение полномочий действующего мэра Киева Виталия Кличко. За исключением ситуации, когда они угрожают территориальной целостности Украины - что в случае Киева является весьма маловероятным.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Штурм столицы. Чем закончится конфликт Кличко и команды Зеленского".

По словам народного депутата от "Слуги народа" Виталия Безгина, тезисы Кличко, что кто-то пытается ограничить его полномочия, не соответствуют действительности.

"С точки зрения управления городом, у него останутся те же полномочия, как есть. Но ты не можешь до обеда принимать какие-то решения, а после обеда проверять, насколько они соответствуют Конституции. Конечно, этим должен заниматься другой человек", - пояснил Безгин.

Однако, действующий мэр к законопроекту все равно настроен очень критично.

"Ключевой целью этого законопроекта является одно - убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху", - сказал Кличко.

Он также напомнил о решении Конституционного Суда от 2003 года, согласно которому назначать главой КГГА можно только избранного киевлянами мэра города.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко отрицает договоренности о создании коалиции со"Слугой народа".

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Виталий Кличко Киев Слуга народа
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