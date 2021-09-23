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Не обмежує Кличка в повноваженнях. У СН прокоментували законопроект про столицю

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 09:05
Не обмежує Кличка в повноваженнях. У СН прокоментували законопроект про столицю Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

У "Слузі народу" запевняють, що прийняття закону про столицю ніяким чином не вплине на обмеження повноважень чинного мера Києва Віталія Кличка. За винятком ситуації, коли вони загрожують територіальній цілісності України - що у випадку Києва є досить малоймовірним.

Проце йдеться в матеріалі РБК-Україна "Штурм столиці. Чим закінчиться конфлікт Кличка і команди Зеленського".

За словами народного депутата від "Слуги народу" Віталія Безгіна, тези Кличка, що хтось намагається обмежити його повноваження, не відповідають дійсності.

"З точки зору управління містом, у нього залишаться ті ж самі повноваження, як є. Але ти не можеш до обіду приймати якісь рішення, а після обіду перевіряти, наскільки вони відповідають Конституції. Звичайно, цим має займатися інша людина", - пояснив Безгін.

Однак, чинний мер до законопроекту все одно налаштований дуже критично.

"Ключовою метою цього законопроекту є одне - прибрати Кличка, який не підкоряється комусь зверху", - сказав Кличко.

Він також нагадав про рішення Конституційного Суду від 2003 року, згідно з яким призначати головою КМДА можна тільки обраного киянами мера міста.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заперечив домовленості про створення коаліції з "Слугою народу".

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Віталий Кличко Київ Слуга народа
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