Штурм столицы. Чем закончится конфликт Кличко и команды Зеленского

Противостояние между киевским мэром Виталием Кличко и командой Владимира Зеленского приближается к решающей фазе. О том, почему мэрия поссорилась с Банковой, парламентских и президентских амбициях Кличко, возможном кандидате на пост главы КГГА от "зеленой" команды и его будущих полномочиях – подробнее в материале РБК-Украина.

Отношения между центральной и киевской властью в очередной раз обострились весной этого года. С тех пор в департаментах КГГА и на коммунальных предприятиях силовики провели уже десятки обысков. А сам киевский мэр и представители президентской команды не устают взаимно критиковать и обвинять друг друга.

Последняя эскалация случилась накануне Дня независимости, когда между мэром и Банковой произошли два очередных громких скандала: из-за "советских" инсталляций на улице Небесной сотни и сноса исторического особняка Барбана XIX века. Тогда в кулуарах ходили упорные слухи, что уже на заседании СНБО 20 августа будет принято решение снять Кличко с должности главы КГГА. На Совбез приглашали и самого киевского мэра, но тот сослался на рабочую поездку в Чернигов.

В итоге никаких решений по Кличко принято не было, и напряжение немного спало. Но киевский вопрос из повестки дня никуда не исчез, и "боевые действия" могут возобновиться уже довольно скоро.

Большие амбиции

Собеседники РБК-Украина в команде Зеленского и в команде КГГА вполне ожидаемо дают очень разные версии причин конфликта.

Так, по версии Банковой и "слуг народа" Кличко не выполнил договоренностей, достигнутых незадолго до прошлогодних мэрских выборов, когда их результат и дальнейшая расстановка сил в Киевраде уже были примерно ясны. Якобы предполагалось создание "широкой" коалиции в горсовете, в которую вошли бы УДАР Кличко, "Слуга народа" и другие фракции – кроме "Евросолидарности" и ОПЗЖ. Важная должность секретаря Киеврады также якобы должна были отойти "зеленым".

Всего этого не случилось, а теперь, жалуются источники издания в президентской команде, Кличко и дальше теснит ее в столице: депутатов от "СН" выдавливают из ключевых комиссий горсовета, заместителей главы КГГА от партии власти не пускают на совещания и т.д.

Кличко удерживает контроль над Киевсоветом (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Кличко в комментарии РБК-Украина любые договоренности отрицает, утверждая, что полгода до местных выборов не общался ни с президентом, ни с главой его Офиса.

"СН" заняла пятое место на выборах и имеет 12 депутатов из 120-ти в Киевраде. Так мог стать их представитель секретарем Киеврады? Что касается большинства в совете – если говорить о политических силах, представленных в нем, то ни одна из них по отдельности не может создать большинство с "СН". Математически", – сказал изданию Кличко.

Вероятно, сама по себе борьба за большинство в Киевраде и должности в ее комиссиях могла бы и не стать причиной столь масштабного противостояния. Но в обоих лагерях в ходу другое объяснение происходящего – президентские амбиции Кличко, который может стать конкурентом Зеленского на следующих выборах главы государства.

"Наши увидели, что Кличко начал какие-то активные действия, подготовку к выборам, партструктуру создает и т.д. А самого Виталия тоже накручивают: якобы его власть хочет уничтожить, типа он основной конкурент (Зеленскому, – ред.)", – сказал собеседник РБК-Украина в "Слуге народа".

Другой же источник издания, на Банковой, не считает Кличко реальным конкурентом Зеленскому. "Никто не хотел его сбивать, он со своими несколькими процентами нам точно не конкурент. Подход был такой: "хочешь идти (на выборы, – ред.) – иди", – говорят в ОП.

Действительно, пока что Кличко даже не всегда включают в социологические опросники. А если и включают, то он там занимает довольно невысокие позиции – например, получая 0,9% поддержки согласно августовскому исследованию Центра Разумкова. В то же время, партия УДАР котируется значительно выше – 3,4% по сентябрьскому опросу группы "Рейтинг".

Впрочем, у Кличко есть определенный потенциал для роста рейтинга, основанный на уровне доверия со стороны избирателей: по этому показателю он держится в тройке лидеров. В Киеве позиции Кличко выглядят по-прежнему уверенно: согласно июльскому опросу "Рейтинга", за него снова проголосовали бы более половины горожан.

Сейчас главный акцент его команда делает на перезапуске партии УДАР, которая много лет находилась фактически в замороженном состоянии. По словам информированного собеседника РБК-Украина, уже удалось реанимировать две трети организаций по Украине, а ставка делается на местные "ресурсные" элиты – "старых" УДАРовцев не более 5%. Пока что самым заметным успехом Кличко видится союз с партией "Родной дом" черниговского мэра Владислава Атрошенко, который выиграл последние выборы в своем городе с результатом в 75,5%.

В случае если парламентские амбиции УДАРа получат реальные очертания, сразу встанет вопрос о потенциальных союзниках. Периодически рассуждения на эту тему в медиа появляются и сейчас – в качестве такого союзника иногда называют, например, экс-премьера Владимира Гройсмана, который сейчас развивает собственную партию "Украинская стратегия".

Кличко реанимирует свою партию и присматривается к союзникам (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По словам собеседника издания в команде КГГА, у Кличко сейчас есть довольно широкий выбор возможных альянсов – со всеми заметными игроками, кроме пророссийских сил.

"О какой-то конкретной политсиле (в качестве союзника, – ред.) говорить рано. Как и о президентских выборах. Об участии в которых я, кстати, нигде не заявлял", – прокомментировал РБК-Украина сам киевский мэр.

В его лагере текущее обострение отношений с Банковой трактуют однозначно – как попытку центральной власти убрать единственного крупного чиновника, который не входит в "зеленую" команду.

"Слугам" было бы правильно "обнять" Кличко, он сам по себе не ругался бы, не махал шашкой. Лучше его не бить, чтобы не получать ответку. Но у них подход такой: если ты не в нашей команде, ты наш враг. И мы это используем в свою пользу", – сказал собеседник в киевской администрации. Действия Кличко в последние месяцы он называет "активной защитой".

В "Слуге народа" же заверяют, что никакого политического подтекста в происходящем нет.

"Для нас не имеет значения фамилия главы КГГА, если он будет назначен. Нам важно изменить систему управления городом на эффективную, которая сделает невозможной все те проявления, о которых сообщают правоохранительные органы", – сказал изданию глава партии Александр Корниенко.

По его словам, "в городе есть законно избранная власть" и этого никто не собирается оспаривать. В то же время, подчеркивает Корниенко, Киеву нужна и работающая горадминистрация, которая будет контролировать действия местного самоуправления.

Окопная война

Как рассказал РБК-Украина собеседник, хорошо знакомый с киевским противостоянием, попытка Банковой назначить своего главу КГГА столкнулась с двумя проблемами: кого назначить и как назначить.

В медиа ходили разные фамилии кандидатов на пост главы КГГА от власти, причем разные группы влияния в ОП проталкивали "своих". В итоге по информации издания, основным фаворитом стал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Но окончательного согласия он так и не дал, а в августе вообще написал в Фейсбуке пост-опровержение слухов о своем грядущем назначении.

РБК-Украина услышало три версии того, почему Чернышев пока отказался переходить на работу в КГГА.

Согласно первой, он уже дал предварительное "добро", но потом случился конфликт вокруг инсталляции на Майдане, с активным участием действующего градоначальника. Это стало яркой иллюстрацией того, что ждет любого назначенца на пост главы КГГА от "зеленой" команды – постоянная жесткая конфронтация с Кличко, и Чернышев якобы от таких перспектив оказался не в восторге.

Кличко поддержал снос инсталляции на Майдане перед Днем независимости (фото: Виталий Носач / РБк-Украина)

По второй версии, переход на работу в киевскую власть с министерского поста не вызывал энтузиазма, поскольку там придется сосредоточиться только на одном городе, тогда как сейчас сфера деятельности Чернышева охватывает всю страну, что гораздо интереснее.

Наконец, по третьей версии потенциальный глава КГГА увидел, что его назначение прямо сейчас выглядит крайне сомнительно с юридической точки зрения и не без успеха может быть оспорено в судах.

В любом случае от идеи блицкрига по взятию поста главы КГГА в президентской команде отказались. "Мы перешли в окопную позиционную войну", – сказал изданию собеседник в президентской команде. Теперь ставку сделали на принятие нового закона о столице, который и даст ответ на вопрос "как назначить".

Законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" был принят монобольшинством в первом чтении еще в октябре 2019 года. К нему было подано более 900 поправок, и финальный текст ко второму чтению появился только в сентябре 2020-го. С тех пор документ лежал без движения, вернулись к нему только в начале текущей парламентской сессии.

По плану "слуг народа", профильный комитет еще раз пересмотрит поданные к законопроекту правки и в октябре представит новый документ для принятия во втором чтении, желательно – еще до нового года.

В любом случае концептуально документ перераспределит полномочия внутри киевской власти. Действующие полномочия КГГА в управлении Киевом перейдут к исполнительному органу Киеврады, который на данный момент предлагается назвать "магистратом". Но по словам главы подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления, депутата от СН Виталия Безгина, название в итоге поменяют.

Зато не изменится главное – возглавлять такой исполком будет действующий мэр Кличко. Тогда как КГГА превратится в надзорный орган во главе с префектом (должность тоже может быть названа по-другому), которого будет назначать президент. Если мэр или Киеврада, по мнению главы КГГА, примут нарушающее Конституцию или другие законы Украины решение, он сможет выдать предписание исправить эту ситуацию. А при необходимости – обратиться в суд.

Полномочий останавливать решения мэра и горсовета у главы КГГА, вероятнее всего, не будет. За исключением ситуации, когда они угрожают территориальной целостности Украины – что в случае Киева довольно сложно себе представить.

"Тезисы Кличко, что кто-то пытается ограничить его полномочия, не соответствуют действительности. С точки зрения управления городом, у него останутся те же самые полномочия, как есть. Но ты не можешь до обеда принимать какие-то решения, а после обеда проверять, насколько они отвечают Конституции. Конечно, этим должен заниматься другой человек", – объяснил изданию Безгин.

Примечательно, что если бы главу КГГА назначили уже сейчас, до принятия нового закона о столице, то он действительно забрал бы у Кличко значительную долю полномочий по управлению городским хозяйством.

Верховная Рада может перекроить формат управления столицей (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Тем не менее, действующий мэр к законопроекту все равно настроен очень критично. "Ключевой целью этого законопроекта является одно – убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху", – сказал изданию мэр столицы. Он также напомнил о решении Конституционного суда от 2003 года, согласно которому назначать главой КГГА можно только избранного киевлянами мэра города.

Впрочем, в "Слуге народа" эту ситуацию трактуют иначе. "То решение принималось задолго до начала реформы децентрализации. Есть и другое представление в КСУ от 2019 года о подобных толкованиях, и по нему открыто производство. Если бы КСУ считал, что на протяжении 16 лет, с 2003-го по 2019-й, у нас не случилось изменений в системе местного самоуправления, то отказал бы в открытии производства. Но если оно было открыто, значит, эти нормы все же требуют разъяснения", – сказал изданию Безгин.

Поскольку Конституционный суд де-факто заблокирован, он едва ли успеет вынести хоть какое-то решение по киевскому вопросу. И если все пойдет по плану Банковой, то уже в обозримой перспективе в столице все же появится префект-глава КГГА.

Это автоматически выведет конфликт на новый уровень – личного противостояния между Кличко и назначенцем центральной власти. Собеседники РБК-Украина в обоих лагерях заверили, что к такому варианту развития событий полностью готовы.