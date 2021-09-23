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Кличко отрицает договоренности о создании коалиции с "Слугой народа"

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Четверг 23 сентября 2021 08:34
Кличко отрицает договоренности о создании коалиции с "Слугой народа" Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Конфликт Банковой с мэром Киева Виталием Кличко возник якобы из-за того, что он не выполнил договоренностей о создание "широкой" коалиции в горсовете, в составе которой должны были быть депутаты от "Слуги народа". Сам Кличко подобные договоренности отрицает.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Штурм столицы. Чем закончится конфликт Кличко и команды Зеленского".

Так, по версии Банковой и "слуг народа" Кличко не выполнил договоренностей, достигнутых незадолго до прошлогодних мэрских выборов.

Якобы предполагалось создание "широкой" коалиции в горсовете, в которую вошли бы УДАР Кличко, "Слуга народа" и другие фракции – кроме "Евросолидарности" и ОПЗЖ. Важная должность секретаря Киеврады также якобы должна были отойти "зеленым".

Кличко в комментарии РБК-Украина любые договоренности отрицает, утверждая, что полгода до местных выборов не общался ни с президентом, ни с главой его Офиса.

"СН" заняла пятое место на выборах и имеет 12 депутатов из 120-ти в Киевраде. Так мог стать их представитель секретарем Киеврады? Что касается большинства в совете – если говорить о политических силах, представленных в нем, то ни одна из них по отдельности не может создать большинство с "СН". Математически", – сказал изданию Кличко.

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