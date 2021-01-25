Ограничимся изменениями в регламент: Разумков рассказал о судьбе закона об оппозиции

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, что будет с законом об оппозиции. По его словам, оппозиционные силы не демонстрируют "интенсивную борьбу" за этот документ.

Об этом Разумков рассказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Закон об оппозиции. Он у нас давно стоит на повестке дня, но если честно, я вижу больше инициативы от себя, от Руслана Алексеевича. Ему на каждом аппаратном совещании я задаю вопрос "Так что у нас с законом об оппозиции", - отметил глава Рады.

Он подчеркнул, что парламент будет вынужден ограничиться только изменениями в регламент.

"Интенсивной борьбы за этот законопроект от оппозиционных сил я не вижу. Мы вынуждены будем только ограничиться изменениями в регламент", - сказал Разумков.

Напомним, осенью 2020 года первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа начнет работу над документом с 16 ноября.

Как писало РБК-Украина, в конце июля 2020-го Разумков рассказал, что парламент может принять закон об оппозиции на следующей сессии.

Так, в конце мая прошлого года в ВР начали нарабатывать законопроект об оппозиции: состоялось первое заседание рабочей группы, которая работает над этим документом.