Ограничения в Одесской области: трассу Одесса-Рени не будут закрывать для граждан

В Одесской области не будут вводить запрет на проезд по трассе Одесса-Рени для граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского горсовета.

"Движение общественного транспорта остается, трасса Одесса - Рени не закрыта, проезд по ней возможен для граждан обоих полов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что режимные ограничения касаются, в частности, дополнительных проверок лиц на соответствие цели поездки. То есть на контрольных пунктах в Маяках и Удобном пограничники имеют право дополнительно проверить намерения путешественников.

"Если вы имеете подтверждение цели своего следования (служебная деятельность, следование к месту жительства и регистрации, билеты для дальнейшего движения, т.д.) и во время опроса у пограничника не возникает подозрений относительно ваших намерений воспользоваться особенностями местности преступным способом, вы следуете далее в общем порядке", - сообщают в горсовете.