В Украине ввели новые ограничения для жителей приграничья Одесской области
Фото: ГПСУ (facebook.com/DPSUkraine)
Пограничники ввели дополнительные ограничения в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского пограничных районов Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований", - пояснили в ведомстве.
Эти ограничения включают запрет на:
- въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц;
- проведение работ, кроме сельскохозяйственных и строительных;
- отдых населения, рыболовство (за исключением отдельных участков);
- скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог;
- перевозку оружия и любых средств активной обороны без разрешений;
- использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций;
- использование воздушных судов, без пилотируемой техники;
- движение по автомобильной дороге "Одесса-Рени" в районе Паланки (Молдова), кроме определенных категорий лиц;
- плавание всех плавсредств кроме судов флота рыбной промышленности.
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