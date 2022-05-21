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В Украине ввели новые ограничения для жителей приграничья Одесской области

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Одесса, Суббота 21 мая 2022 15:38
В Украине ввели новые ограничения для жителей приграничья Одесской области Фото: ГПСУ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники ввели дополнительные ограничения в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского пограничных районов Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований", - пояснили в ведомстве.

Эти ограничения включают запрет на:

  • въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц;
  • проведение работ, кроме сельскохозяйственных и строительных;
  • отдых населения, рыболовство (за исключением отдельных участков);
  • скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог;
  • перевозку оружия и любых средств активной обороны без разрешений;
  • использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций;
  • использование воздушных судов, без пилотируемой техники;
  • движение по автомобильной дороге "Одесса-Рени" в районе Паланки (Молдова), кроме определенных категорий лиц;
  • плавание всех плавсредств кроме судов флота рыбной промышленности.

Как сообщалось, в Днепропетровской области фуры с топливом пускают вне очереди. Это правило относится и к периоду комендантского часа.

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