Обмеження в Одеській області: трасу Одеса-Рені не закриватимуть для громадян

В Одеській області не будуть вводити заборону на проїзд по трасі Одеса-Рені для громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міськради.

"Рух громадського транспорту залишається, траса Одеса - Рені не закрита, проїзд нею можливий для громадян обох статей", - сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що режимні обмеження стосуються, зокрема додаткових перевірок осіб на відповідність мети поїздки. Тобто на контрольних пунктах в Маяках і Удобному прикордонники мають право додатково перевірити наміри подорожуючих.

"Якщо ви маєте підтвердження мети свого прямування (службова діяльність, прямування до місця проживання та реєстрації, квитки для подальшого руху, т.інш.) і під час опитування у прикордонника не виникає підозр щодо ваших намірів скористатися особливостями місцевості у злочинний спосіб, ви прямуєте далі в загальному порядку", - повідомляють у міськраді.