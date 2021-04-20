Ограничения в Черном море: Госдеп США обвинил Россию в "неспровоцированной эскалации"

Вашингтон назвал "неспровоцированной эскалацией" решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря . В США это назвали кампанией по подрыву и дестабилизации Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter .

Ранее Россия уже неоднократно совершала агрессивные действия в отношении украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины, отметили в Госдепе.

"Это представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - заявил Нед Прайс.

Напомним, 15 апреля стало известно, что Россия закроет часть Черного моря вблизи Керченского пролива для иностранных военных кораблей. Акватория будет закрыта до октября 2021 года. В Украине назвали такие действия России грубейшим нарушением международного права.

На намерения России закрыть часть Черного моря отреагировали и в Европейском союзе.

Кроме того, временно поверенная США в ОБСЕ Кортни Остриан отреагировала на то, что Россия решила закрыть часть Черного моря для проведения военных учений. По ее словам, Вашингтон разделяет обеспокоенность Украины по поводу действий РФ.