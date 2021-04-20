Обмеження в Чорному морі: Держдеп США звинуватив Росію в "неспровокованій ескалації"

Вашингтон назвав "неспровокованою ескалацією" рішення Москви закрити частину акваторії Чорного моря . У США це назвали кампанією з підриву і дестабілізації України.

Про це заявив пресс-секретар Держдепартаменту США Тижнів Прайс в Twitter .

Раніше Росія вже неодноразово здійснювала агресивні дії щодо українських судів і перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі, надаючи вплив на міжнародну торгівлю України, зазначили в Держдепі.

"Це являє собою чергову неспровоковану ескалацію триваючої кампанії Москви з підриву і дестабілізації України", - заявив Нед Прайс.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо, що Росія закриє частину Чорного моря в районі Керченської протоки для іноземних військових кораблів. Акваторія буде закрита до жовтня 2021 року. В Україні назвали такі дії Росії грубим порушенням міжнародного права.

На наміри Росії закрити частину Чорного моря відреагували і в Європейському союзі.

Крім того, тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан відреагувала на те, що Росія вирішила закрити частину Чорного моря для проведення військових навчань. За її словами, Вашингтон поділяє стурбованість України з приводу дій РФ.