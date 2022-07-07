В ОГП рассказали, сколько людей оккупанты похитили в Херсоне с начала войны

С начала полномасштабной войны в Херсонской области оккупанты похитили более 450 человек. Среди них - чиновники и мэры ряда городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову .

"По его приказу журналиста неделю держали прикованной к батарее, допрашивали и избивали в захваченном райотделе полиции российские военные и незаконные вооруженные формирования", - рассказала генпрокурор.

псевдоруководителю Новокаховской ВГА. Он является журналиста областной газеты "Новый день".

Напомним, ранее оккупационная власть в Херсонской области объявила о формировании "правительства". Руководить им будут российские чиновники.

Как известно, россияне призывали жителей Херсона к коллаборации. Позже коллаборанты осознали, что ведут Херсонскую область к гуманитарному кризису и собирались сбежать в Крым.

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