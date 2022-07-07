В ОГП розповіли, скільки людей окупанти викрали в Херсоні з початку війни

З початку повномасштабної війни в Херсонській області окупанти викрали понад 450 осіб. Серед них - чиновники і мери ряду міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора Ірину Венедиктову .

"За його наказом журналіста тиждень тримали прикутою до батареї, допитували і били в захопленому райвідділі поліції російські військові і незаконні збройні формування", - розповіла генпрокурор.

псевдокурівнику Новокаховської ВДА. Він є журналіста обласної газети "Новий день".

Нагадаємо, раніше окупаційна влада в Херсонській області оголосила про формування "уряду". Керувати ним будуть російські чиновники.

Як відомо, росіяни закликали жителів Херсона до колаборації. Пізніше колаборанти усвідомили, що ведуть Херсонську область до гуманітарної кризи і збиралися втекти до Криму.

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