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В ОГП рассказали, сколько людей оккупанты похитили в Херсоне с начала войны

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Киев, Четверг 07 июля 2022 14:25
В ОГП рассказали, сколько людей оккупанты похитили в Херсоне с начала войны Фото: россияне с начала войны похитили более 450 жителей Херсонской области (twitter.com/FreeRadioUA)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны в Херсонской области оккупанты похитили более 450 человек. Среди них - чиновники и мэры ряда городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову.

"С момента военной агрессии правоохранительными органами (Херсонской - ред.) области зафиксированы факты похищения или исчезновения 457 человек", - сообщила она.

Среди них - мэры Каховки, Таврийска, Скадовска, Голой Пристани, Берислава, сельские головы Новоалександровской, Бехтерской и Миловской общин, председатель Чернобаевского поселкового совета и его заместитель, старосты сел Старая Збуревка, Змиевка и Осокоровка, секретарь Новокаховского горсовета, 43 правоохранителя и два священнослужителя.

"В настоящее время следствию известно об освобождении 306 граждан. Оккупанты продолжают незаконно содержать 151 человек, среди которых депутаты местных советов", - добавила Венедиктова.

Кроме того, она рассказала, что сегодня прокуроры ОГП сообщили о подозрении псевдоруководителю Новокаховской ВГА. Он является вторым организатором похищения журналиста областной газеты "Новый день".

"По его приказу журналиста неделю держали прикованной к батарее, допрашивали и избивали в захваченном райотделе полиции российские военные и незаконные вооруженные формирования", - рассказала генпрокурор.

Напомним, ранее оккупационная власть в Херсонской области объявила о формировании "правительства". Руководить им будут российские чиновники.

Как известно, россияне призывали жителей Херсона к коллаборации. Позже коллаборанты осознали, что ведут Херсонскую область к гуманитарному кризису и собирались сбежать в Крым.

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