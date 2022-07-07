В ОГП рассказали, сколько людей оккупанты похитили в Херсоне с начала войны
С начала полномасштабной войны в Херсонской области оккупанты похитили более 450 человек. Среди них - чиновники и мэры ряда городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову.
"С момента военной агрессии правоохранительными органами (Херсонской - ред.) области зафиксированы факты похищения или исчезновения 457 человек", - сообщила она.
Среди них - мэры Каховки, Таврийска, Скадовска, Голой Пристани, Берислава, сельские головы Новоалександровской, Бехтерской и Миловской общин, председатель Чернобаевского поселкового совета и его заместитель, старосты сел Старая Збуревка, Змиевка и Осокоровка, секретарь Новокаховского горсовета, 43 правоохранителя и два священнослужителя.
"В настоящее время следствию известно об освобождении 306 граждан. Оккупанты продолжают незаконно содержать 151 человек, среди которых депутаты местных советов", - добавила Венедиктова.
Кроме того, она рассказала, что сегодня прокуроры ОГП сообщили о подозрении псевдоруководителю Новокаховской ВГА. Он является вторым организатором похищения журналиста областной газеты "Новый день".
"По его приказу журналиста неделю держали прикованной к батарее, допрашивали и избивали в захваченном райотделе полиции российские военные и незаконные вооруженные формирования", - рассказала генпрокурор.
Напомним, ранее оккупационная власть в Херсонской области объявила о формировании "правительства". Руководить им будут российские чиновники.
Как известно, россияне призывали жителей Херсона к коллаборации. Позже коллаборанты осознали, что ведут Херсонскую область к гуманитарному кризису и собирались сбежать в Крым.
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