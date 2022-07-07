В ОГП рассказали, сколько людей оккупанты похитили в Херсоне с начала войны

С начала полномасштабной войны в Херсонской области оккупанты похитили более 450 человек. Среди них - чиновники и мэры ряда городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову .

"С момента военной агрессии правоохранительными органами (Херсонской - ред.) области зафиксированы факты похищения или исчезновения 457 человек", - сообщила она.

Среди них - мэры Каховки, Таврийска, Скадовска, Голой Пристани, Берислава, сельские головы Новоалександровской, Бехтерской и Миловской общин, председатель Чернобаевского поселкового совета и его заместитель, старосты сел Старая Збуревка, Змиевка и Осокоровка, секретарь Новокаховского горсовета, 43 правоохранителя и два священнослужителя.

"В настоящее время следствию известно об освобождении 306 граждан. Оккупанты продолжают незаконно содержать 151 человек, среди которых депутаты местных советов", - добавила Венедиктова.

Кроме того, она рассказала, что сегодня прокуроры ОГП сообщили о подозрении псевдоруководителю Новокаховской ВГА. Он является вторым организатором похищения журналиста областной газеты "Новый день".

"По его приказу журналиста неделю держали прикованной к батарее, допрашивали и избивали в захваченном райотделе полиции российские военные и незаконные вооруженные формирования", - рассказала генпрокурор.