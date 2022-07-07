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В ОГП розповіли, скільки людей окупанти викрали в Херсоні з початку війни

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Київ, Четвер 07 липня 2022 14:25
В ОГП розповіли, скільки людей окупанти викрали в Херсоні з початку війни Фото: росіяни з початку війни викрали понад 450 жителів Херсонської області (twitter.com/FreeRadioUA)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни в Херсонській області окупанти викрали понад 450 осіб. Серед них - чиновники і мери ряду міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора Ірину Венедиктову.

"З моменту військової агресії правоохоронними органами (Херсонської - ред.) області зафіксовані факти викрадення або зникнення 457 осіб", - повідомила вона.

Серед них - мери Каховки, Таврійська, Скадовська, Голої Пристані, Берислава, сільські голови Новоолександрівської, Бехтерської та Міловської громад, голова Чорнобаївської селищної ради та її заступник, старости сіл Стара Збурівка, Зміївка та Осокорівка, секретар Новокаховської міськради, 43 правоохоронці та два священнослужителі.

"В даний час слідству відомо про звільнення 306 громадян. Окупанти продовжують незаконно утримувати 151 особу, серед яких депутати місцевих рад", - додала Венедиктова.

Крім того, вона розповіла, що сьогодні прокурори ОГП повідомили про підозру псевдокурівнику Новокаховської ВДА. Він є другим організатором викрадення журналіста обласної газети "Новий день".

"За його наказом журналіста тиждень тримали прикутою до батареї, допитували і били в захопленому райвідділі поліції російські військові і незаконні збройні формування", - розповіла генпрокурор.

Нагадаємо, раніше окупаційна влада в Херсонській області оголосила про формування "уряду". Керувати ним будуть російські чиновники.

Як відомо, росіяни закликали жителів Херсона до колаборації. Пізніше колаборанти усвідомили, що ведуть Херсонську область до гуманітарної кризи і збиралися втекти до Криму.

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