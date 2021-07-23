Огонь Олимпиады-2020 зажжен на церемонии открытия в Токио

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака зажгла огонь Олимпиады-2020 на церемонии открытия летних Игр, которая проходит на Национальном стадионе в Токио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.
Перед зажжением олимпийского огня прошел парад сборных стран, участвующих в Играх. После этого император Японии Нарухито объявил Олимпиаду-2020 открытой.
Олимпийский огонь символизирует мир и единство, и является одним из основных церемониальных элементов Олимпийских игр.
Напомним, сегодня в Токио прошла официальная церемония открытия летних Олимпийских игр-2020.
Игры продлятся с 23 июля по 8 августа.
Украину на соревнованиях представят 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
Кто именно будет бороться за медали для нашей страны - в материале РБК-Украина.