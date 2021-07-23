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Огонь Олимпиады-2020 зажжен на церемонии открытия в Токио

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака зажгла огонь Олимпиады-2020 на церемонии открытия летних Игр, которая проходит на Национальном стадионе в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.

Перед зажжением олимпийского огня прошел парад сборных стран, участвующих в Играх. После этого император Японии Нарухито объявил Олимпиаду-2020 открытой.

Олимпийский огонь символизирует мир и единство, и является одним из основных церемониальных элементов Олимпийских игр.

Напомним, сегодня в Токио прошла официальная церемония открытия летних Олимпийских игр-2020.

Игры продлятся с 23 июля по 8 августа.

Украину на соревнованиях представят 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Кто именно будет бороться за медали для нашей страны - в материале РБК-Украина.

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ЯпонияОлимпиада 2020