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Вогонь Олімпіади-2020 запалили на церемонії відкриття в Токіо

Автор: Дмитрий Кузнецов

Друга ракетка світу японська тенісистка Наомі Осака запалила вогонь Олімпіади-2020 на церемонії відкриття літніх Ігор, яка проходить на Національному стадіоні у Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.

Перед запалюванням Олімпійського вогню пройшов парад збірних країн, що беруть участь в Іграх. Після цього імператор Японії Нарухіто оголосив Олімпіади-2020 відкритою.

Олімпійський вогонь символізує мир і єдність, і є одним з основних церемоніальних елементів Олімпійських ігор.

Нагадаємо, сьогодні в Токіо пройшла офіційна церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2020.

Ігри триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

Україну на змаганнях представлять 158 олімпійців в 25 видах спорту (30 дисциплінах).

Хто саме буде боротися за медалі для нашої країни - в матеріалі РБК-Україна.

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ЯпоніяОлімпіада 2020