Вогонь Олімпіади-2020 запалили на церемонії відкриття в Токіо

Друга ракетка світу японська тенісистка Наомі Осака запалила вогонь Олімпіади-2020 на церемонії відкриття літніх Ігор, яка проходить на Національному стадіоні у Токіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.
Перед запалюванням Олімпійського вогню пройшов парад збірних країн, що беруть участь в Іграх. Після цього імператор Японії Нарухіто оголосив Олімпіади-2020 відкритою.
Олімпійський вогонь символізує мир і єдність, і є одним з основних церемоніальних елементів Олімпійських ігор.
Нагадаємо, сьогодні в Токіо пройшла офіційна церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2020.
Ігри триватимуть з 23 липня по 8 серпня.
Україну на змаганнях представлять 158 олімпійців в 25 видах спорту (30 дисциплінах).
Хто саме буде боротися за медалі для нашої країни - в матеріалі РБК-Україна.