Оголошено лауреата Нобелівської премії з економіки-2023

Що відомо про лауреата з економіки

Клаудія Голдін народилася 14 травня 1946 року в Нью-Йорку. Вона американська економістка, історикиня економіки й фахівчиня з економіки праці, а також з гендерних питань.

Голдін є доктором філософії (1972), професор Гарвардського університету і співробітниця Національного бюро економічних досліджень. Її називали однією серед десяти найвпливовіших жінок-економістів у світі.

Лауреат премії з економічних наук 2023 року представила перший вичерпний звіт про заробітки жінок та їх участь на ринку праці протягом століть. Її дослідження розкриває причини змін і основні джерела гендерного розриву, що залишився.

Жінки надзвичайно мало представлені на світовому ринку праці, і, переважно вони заробляють менше, ніж чоловіки. Голдін переглянула архіви та зібрала дані за понад 200 років, що дозволило їй продемонструвати, як і чому змінилися гендерні відмінності в доходах і рівнях зайнятості.

Але протягом двадцятого століття рівень освіти жінок постійно зростав, і в більшості країн з високим рівнем доходу він зараз значно вищий, ніж у чоловіків, Голдін продемонструвала ці революційні зміни.

Переглядаючи архіви, збираючи та виправляючи історичні дані, цьогорічна лауреатка з економічних наук змогла представити нові та часто дивовижні факти.

Вона також дала глибше розуміння факторів, які впливають на можливості жінок на ринку праці, і наскільки затребувана їхня робота. Той факт, що вибір жінок часто був і залишається обмеженим шлюбом і відповідальністю за дім і сім’ю, лежить в основі її аналізу та пояснювальних моделей.

Дослідження Голдін також доводять, що зміни потребують часу, оскільки вибір, який впливає на всю кар’єру, ґрунтується на очікуваннях, які згодом можуть виявитися хибними. Її знання сягають далеко за межі США, і подібні моделі спостерігаються в багатьох інших країнах.

Нобелівська премія з економіки: головні факти

Премія Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля присуджується Королівською шведською академією наук за тими ж принципами, що й інші Нобелівські премії, які існують з 1901 року.

Однак одностайно трактувати, що вона саме є справжньою "нобелівською" премією не досить правильно. Тому що саме економіку Альфред Нобель не включив у свій заповіт 1895 року. Хоча це в жодному разі не зменшує її престижності.

Водночас заснував премію з економіки Центральний банк Швеції (Sveriges Riksbank) у 1968 році з нагоди свого 300-річчя в пам’ять про Альфреда Нобеля.

Першими лавреатами цієї премії стали Раґнар Фріш з Норвегії та Ян Тінберґен з Нідерландів "за створення та застосування динамічних моделей до аналізу економічних процесів".

Премії з економічних наук: 54

Лауреатів з економічних наук: 92

Нагороджені чоловіки: 84

Нагороджені жінки: 2

Наймолодшому лауреату: 46 років

Найстаршому лауреату: 90 років

Зазначимо, що розбіжність між кількістю премій та її лауреатами зумовлена тим, що премія може присуджуватися одразу кільком особам. Так, з 54 премій 25 разів її отримував один вчений, 20 разів - одразу двоє, 9 разів - одразу троє дослідників.

Хто переміг минулого року

У 2022 році лауреатами Нобелівської премії з економічних наук стали три американських економісти - Бен Бернанке, Дуглас Даймонд та Філіп Дибвіг, яких відзначили за "дослідження банків і фінансових криз".

Що цікаво, Бернанке був головою Федеральної резервної системи США, який фактично виконує роль Центробанку в США, за президентів Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами.

На час його керівництва резервною системою припала іпотечна криза в США 2007 року, яка переросла у світову економічну кризу 2008-го. Він був ідеологом проведення політики кількісного пом'якшення, що вивела США із кризи.

Нобелівський тиждень 2023

Нагадаємо, що цього року Нобелівський тиждень проходить з 2 по 9 жовтня. Премії вже присудили в галузі фізіології та медицини, фізики, хімії, літератури та визначили лауреата премії миру.

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