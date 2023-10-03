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Оголошено лауреатів Нобелівської премії-2023 з фізики

Стокгольм, Осло, Вівторок 03 жовтня 2023 12:51
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Оголошено лауреатів Нобелівської премії-2023 з фізики Фото: оголошено лауреатів Нобелівської премії-2023 з фізики (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Нобелівський комітет 3 жовтня оголосив лауреатів премії у галузі фізики. Ними стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє за експериментальні методи вивчення динаміки електронів у матерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.

Що відомо про внесок науковців

Вчені П’єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л’Юльє отримали Нобелівську премію за "експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для дослідження динаміки електронів у речовині".

Експерименти вчених дали людству нові інструменти для дослідження світу електронів всередині атомів і молекул. Вони продемонстрували спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію.

Внесок лауреатів уможливив дослідження процесів, які є настільки швидкими, що раніше їх було неможливо простежити.

Лауреати премії з фізики створили досить короткі спалахи світла, щоб зробити знімки надзвичайно швидкого руху електронів. Анн Л'Ульє виявила новий ефект від взаємодії лазерного світла з атомами в газі.

При цьому Агостіні та Крауш продемонстрували, що цей ефект можна використовувати для створення більш коротких імпульсів світла, ніж це було можливо раніше.

Оголошено лауреатів Нобелівської премії-2023 з фізики

Нобелівські лауреати з фізики: цікаві факти

Фізика була областю нагород, про яку Альфред Нобель (чиє ім'я пов'язане із заснуванням Нобелівської премії) перш за все згадав у своєму заповіті від 1895 року.

В кінці 19 століття багато людей вважали фізику найбільш передовою наукою, і, можливо, Нобель теж приєднався до цієї думки. Його власні дослідження також були тісно пов'язані з фізикою.

Перша Нобелівська премія з фізики була присуджена Вільгельму Рентгену на знак визнання надзвичайно важливих заслуг перед наукою, що виявилися у відкритті променів, названих згодом на його честь.

Минулого 2022 року лауреатами Нобелівської премії з фізики стали троє вчених, а саме: Ален Аспе, Джон Клаузер та Антон Зайлінгер. Їх нагородили за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторську квантову інформатику.

Нобелівський тиждень-2023

Нагадаємо, від учора в Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) стартував Нобелівський тиждень, під час якого визначатимуть лауреатів цієї премії за 2023 рік.

Зауважимо, що вона є однією з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.

Цього року лауреатів Нобелівської премії визначать з 2 по 9 жовтня, а саме:

  • 2 жовтня - фізіологія й медицина,
  • 3 жовтня - фізика,
  • 4 жовтня - хімія,
  • 5 жовтня - література,
  • 6 жовтня - мир,
  • 9 жовтня - премія Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

Лауреати з фізіології та медицини вже визначені

Першою присуджується Нобелівська премія з медицини та фізіології, яку було оголошено вже вчора. Так, лауреатами стали вчені Каталін Каріко з Угорщини та Дрю Вайсман зі США.

Їх нагородили за відкриття, які дозволили розробити вакцини проти коронавірусу (Moderna та BioNTech/Pfizer). Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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Стокгольм Нобелівська премія премия Осло
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