Оголошено лауреатів Нобелівської премії-2023 з фізіології та медицини

Нобелівський комітет сьогодні, 2 жовтня оголосив лауреатів премії з фізіології та медицини. Ними стали Каталін Каріко та Дрю Вайсман за їхні відкриття щодо модифікацій нуклеотидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.

Що відомо про їх внесок у медицину

Робота Каталін Каріко та Дрю Вайсман допомогли у створенні вакцин Moderna та BioNTech/Pfizer проти коронавірусу. Вони зробили революційний внесок у забезпечення ефективного використання мРНК для вакцин та імунотерапії.

Каріко та Вайсман продемонстрували, що модифікована мРНК не є запальною та дуже ефективно перетворюється на білки при введенні тваринам, що відкриває потенціал для використання цієї нової технології мРНК для терапевтичного лікування.

Їхні дослідження показали, що нуклеозидно-модифіковану мРНК можна використовувати для вакцинації тварин проти різних патогенів, включаючи вірус грипу, ВІЛ, SARS-CoV-2 і малярію. Ця основоположна робота в цій галузі має потенціал для багатьох застосувань, таких як запобігання інфекції, лікування різних гострих і хронічних захворювань і редагування генів.

Нобелівські лауреати з фізіології та медицини: цікаві факти

Зазначимо, з 1901 року було присуджено 113 Нобелівських премій з фізіології та медицини. З них отримали нагороду 12 жінок.

Наймолодшому лауреату Фредеріку Г. Бантінгу на момент отримання нагороди виповнилося 32 роки. Він отримав премію з медицини 1923 року за відкриття інсуліну.

При цьому 87 років - вік найстарішого лауреата в галузі медицини Пейтона Рауса. Він отримав премію з медицини в 1966 році за відкриття вірусів, що викликають пухлини.

Стартував Нобелівський тиждень-2023

Нагадаємо, що від сьогодні у Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) стартував Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати цієї престижної премії за 2023 рік.

Першою присуджується премія з медицини та фізіології, яку було оголошено сьогодні.

Графік оголошення лауреатів премії

Цього року лауреатів Нобелівської премії визначать з 2 по 9 жовтня, а саме:

2 жовтня - фізіологія й медицина,

3 жовтня - фізика,

4 жовтня - хімія,

5 жовтня - література,

6 жовтня - мир,

9 жовтня - премія Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

Зауважимо, що Нобелівська премія є однією з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.

Сума премії змінюється залежно від доходів Фонду Нобеля. Цього року вона становитиме 11 млн шведських крон (близько 986 000 доларів).

Зеленський серед номінантів на Нобелівську премію миру

Як раніше писали в ЗМІ, президент України Володимир Зеленський та так званий російський опозиціонер Олексій Навальний є фаворитами серед 351 номінанта на Нобелівську премію миру.

Втім, експерти вважають, що і Зеленський, і Навальний не мають великих шансів на перемогу, оскільки, наприклад, президент є лідером воєнного часу, а фокус нобелівського комітету на Росії торік вплинуло на шанси обох номінантів.

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