Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике-2023

Что известно о лауреате по экономике

Клаудия Голдин родилась 14 мая 1946 года в Нью-Йорке. Она американская экономистка, историк экономики и специалист по экономике труда, а также по гендерным вопросам.

Голдин является доктором философии (1972), профессор Гарвардского университета и сотрудница Национального бюро экономических исследований. Ее называли одной из десяти самых влиятельных женщин-экономистов в мире.

Лауреат премии по экономическим наукам 2023 года представила первый исчерпывающий отчет о заработках женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков. Ее исследование раскрывает причины изменений и основные источники оставшегося гендерного разрыва.

Женщины чрезвычайно мало представлены на мировом рынке труда, и, в основном, они зарабатывают меньше, чем мужчины. Голдин просмотрела архивы и собрала данные более 200 лет, что позволило ей продемонстрировать, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровнях занятости.

Но в течение двадцатого века уровень образования женщин постоянно рос, и в большинстве стран с высоким уровнем дохода он сейчас значительно выше, чем у мужчин, Голдин продемонстрировала эти революционные изменения.

Просматривая архивы, собирая и исправляя исторические данные, лауреатка по экономическим наукам смогла представить новые и часто удивительные факты.

Она также дала более глубокое понимание факторов, влияющих на возможности женщин на рынке труда, и насколько востребована их работа. Тот факт, что выбор женщин часто был и остается ограниченным браком и ответственностью за дом и семью, лежит в основе анализа и объяснительных моделей.

Исследования Голдин также доказывают, что изменения требуют времени, поскольку выбор, который влияет на всю карьеру, основывается на ожиданиях, что впоследствии могут оказаться ложными. Ее знания уходят далеко за пределы США, и подобные модели наблюдаются во многих других странах.

Нобелевская премия по экономике: главные факты

Премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присуждается Королевской шведской академией наук по тем же принципам, что и другие Нобелевские премии, существующие с 1901 года.

Однако полностью трактовать, что она как раз является настоящей "нобелевской" премией не совсем правильно. Потому что экономику Альфред Нобель не включил в свое завещание 1895 года. Хотя это ни в коем образе не уменьшает ее престижности.

В то же время учредил премию по экономике Центральный банк Швеции (Sveriges Riksbank) в 1968 году по случаю своего 300-летия в память об Альфреде Нобеле.

Первыми лауреатами этой премии стали Рагнар Фриш из Норвегии и Ян Тинберген из Нидерландов "за создание и применение динамических моделей для анализа экономических процессов".

Премии по экономическим наукам: 54

Лауреатов по экономическим наукам: 92

Награжденные мужчины: 84

Награжденные женщины: 2

Младшему лауреату: 46 лет

Старшему лауреату: 90 лет

Отметим, что расхождение между количеством премий и его лауреатами обусловлено тем, что премия может присуждаться сразу нескольким лицам. Так, из 54 премий 25 раз ее получал один ученый, 20 раз = сразу двое, 9 раз - сразу трое исследователей.

Кто победил в прошлом году

В 2022 году лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали три американских экономиста - Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг, которых отметили за "исследования банков и финансовых кризисов".

Что интересно, Бернанке был главой Федеральной резервной системы США, фактически выполняющей роль Центробанка в США, при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме.

На время его руководства резервной системой пришелся ипотечный кризис в США в 2007 году, переросший в мировой экономический кризис 2008-го. Он являлся идеологом проведения политики количественного смягчения, выведшей США из кризиса.

Нобелевская неделя 2023

Напомним, что в этом году Нобелевская неделя проходит со 2 по 9 октября. Премии уже были присуждены в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы и уже определили также лауреата премии мира.

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