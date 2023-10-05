ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оголошено лауреата Нобелівської премії-2023 з літератури

Стокгольм, Четвер 05 жовтня 2023 14:01
UA EN RU
Оголошено лауреата Нобелівської премії-2023 з літератури Фото: оголошено лауреата Нобелівської премії-2023 з літератури (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Нобелівський комітет сьогодні, 5 жовтня оголосив лауреата премії у галузі літератури. Ним став норвезький письменник Йон Фоссе "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.

Що відомо про письменника

Норвезький письменник та драматург Йон Фоссе народився 29 вересня 1959 року у м. Геугесунн. Як письменник дебютував 1983 року, романом "Червоне, чорне". Його перша п'єса "І ніколи нас не розлучити" вийшла друком 1994 року.

Оголошено лауреата Нобелівської премії-2023 з літератури

Фоссе пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, а також есе і п'єси, а його твори перекладено на понад сорок мов. Постановки його п'єс здійснюють у багатьох країнах світу, зокрема у Німеччині, Франції, США та Японії.

Фоссе вважають одним із представників постмодернізму в норвезькій літературі. У своїх творах Фоссе застосовує своєрідну техніку, яку сам називає "писання", в якій на першому плані виступає ритм, якого автор досягає через повтори.

Норвезький письменник є мінімалістом, у його творах часто повторюється кілька однакових реплік, а словниковий запас кожного твору цілком скромний. Дія описується не від автора, а через репліки та уривки слів головних героїв.

Нобелівські лауреати з літератури: цікаві факти

Першим лауреатом Нобелівської премії з літератури був французький поет Сюллі-Прюдом у 1901 році. При цьому першою жінкою, яка отримала таку премію, стала Сельма Лагерлеф зі Швеції (1909 рік).

Майже кожного року Нобелівська премія з літератури була присуджена одній людині. Лише чотири рази вона була розділена між двома авторами: у 1904, 1917, 1966 та 1974 роках.

Два письменники не прийняли премію: французький Жан-Поль Сартр (через власні переконання) та російський Борис Пастернак (якому це було заборонено радянською владою, його роман "Доктор Живаго" визнали у СРСР "ідеологічно шкідливим").

Минулого 2022 року переможницею стала французька письменниця Анні Ерно. ЇЇ нагородили із формулюванням "за сміливість і професійну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження і колективні обмеження особистої пам'яті".

Зазначалося, що роботи авторки "безкомпромісні та написані простою мовою", а сама Ерно "вірить у визвольну силу літератури". Сама ж письменниця відома автобіографічними книгами.

Нобелівський тиждень-2023. Яких лауреатів вже оголосили

Нагадаємо, що з цього понеділка у Норвегії та Швеції розпочався Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати цієї престижної премії за 2023 рік.

Так, першими 2 жовтня були визначені переможці в галузі фізіології та медицини. Ними стали вчені Каталін Каріко та Дрю Вайссман за відкриття у модифікаціях нуклеозидних основ, які дозволили розробити мРНК-вакцини проти коронавірусу.

У вівторок, 3 жовтня нагороду з фізики присудили П'єру Агостіну, Ференцу Краушу та Енн Л'юльє за створення методів вивчення електронів і природи світла.

Також вчора, 4 жовтня троє дослідників Мунгі Бавенді, Луїс Брюс і Олексій Єкімов розділили премію з хімії "за відкриття та синтез квантових точок".

І вже завтра, 6 жовтня стане відомо ім'я того, хто отримає премію за сприяння встановленню миру. При цьому наступного понеділка (9 жовтня) буде оголошено нобеліанта з економіки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.


Читайте РБК-Україна в Google News
Стокгольм Нобелівська премія премия
NEWS
Нічна атака "шахедів" по Україні. З'явились подробиці знищення ворожих цілей
Нічна атака "шахедів" по Україні. З'явились подробиці знищення ворожих цілей
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України