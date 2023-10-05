Оголошено лауреата Нобелівської премії-2023 з літератури

Нобелівський комітет сьогодні, 5 жовтня оголосив лауреата премії у галузі літератури. Ним став норвезький письменник Йон Фоссе "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.

Що відомо про письменника

Норвезький письменник та драматург Йон Фоссе народився 29 вересня 1959 року у м. Геугесунн. Як письменник дебютував 1983 року, романом "Червоне, чорне". Його перша п'єса "І ніколи нас не розлучити" вийшла друком 1994 року.

Фоссе пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, а також есе і п'єси, а його твори перекладено на понад сорок мов. Постановки його п'єс здійснюють у багатьох країнах світу, зокрема у Німеччині, Франції, США та Японії.

Фоссе вважають одним із представників постмодернізму в норвезькій літературі. У своїх творах Фоссе застосовує своєрідну техніку, яку сам називає "писання", в якій на першому плані виступає ритм, якого автор досягає через повтори.

Норвезький письменник є мінімалістом, у його творах часто повторюється кілька однакових реплік, а словниковий запас кожного твору цілком скромний. Дія описується не від автора, а через репліки та уривки слів головних героїв.

Нобелівські лауреати з літератури: цікаві факти

Першим лауреатом Нобелівської премії з літератури був французький поет Сюллі-Прюдом у 1901 році. При цьому першою жінкою, яка отримала таку премію, стала Сельма Лагерлеф зі Швеції (1909 рік).

Майже кожного року Нобелівська премія з літератури була присуджена одній людині. Лише чотири рази вона була розділена між двома авторами: у 1904, 1917, 1966 та 1974 роках.

Два письменники не прийняли премію: французький Жан-Поль Сартр (через власні переконання) та російський Борис Пастернак (якому це було заборонено радянською владою, його роман "Доктор Живаго" визнали у СРСР "ідеологічно шкідливим").

Минулого 2022 року переможницею стала французька письменниця Анні Ерно. ЇЇ нагородили із формулюванням "за сміливість і професійну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження і колективні обмеження особистої пам'яті".

Зазначалося, що роботи авторки "безкомпромісні та написані простою мовою", а сама Ерно "вірить у визвольну силу літератури". Сама ж письменниця відома автобіографічними книгами.

Нобелівський тиждень-2023. Яких лауреатів вже оголосили

Нагадаємо, що з цього понеділка у Норвегії та Швеції розпочався Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати цієї престижної премії за 2023 рік.

Так, першими 2 жовтня були визначені переможці в галузі фізіології та медицини. Ними стали вчені Каталін Каріко та Дрю Вайссман за відкриття у модифікаціях нуклеозидних основ, які дозволили розробити мРНК-вакцини проти коронавірусу.

У вівторок, 3 жовтня нагороду з фізики присудили П'єру Агостіну, Ференцу Краушу та Енн Л'юльє за створення методів вивчення електронів і природи світла.

Також вчора, 4 жовтня троє дослідників Мунгі Бавенді, Луїс Брюс і Олексій Єкімов розділили премію з хімії "за відкриття та синтез квантових точок".

І вже завтра, 6 жовтня стане відомо ім'я того, хто отримає премію за сприяння встановленню миру. При цьому наступного понеділка (9 жовтня) буде оголошено нобеліанта з економіки.

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