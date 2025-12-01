Оголошено переможців КонтраFACTS Media Awards 2025
Оголошено результати III Всеукраїнської премії журналістських робіт КонтраFACTS Media Awards. Захід організовується щорічно як відповідь на проблему незаконного обігу тютюнової продукції, що стрімко зростає в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.
Ініціатором премії є Асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн», одним із пріоритетів якої є протидія незаконній торгівлі тютюновими виробами.
Цьогоріч надійшла 41 робота. Найбільше конкурсних робіт подали журналісти з Києва та Київської області - шість робіт.
По три матеріали представили автори з Рівненської, Дніпропетровської, Вінницької, Чернівецької, Миколаївської та Херсонської областей. По дві роботи надійшли з Івано-Франківської, Полтавської, Львівської, Хмельницької та Житомирської областей.
Також у конкурсі взяли участь журналісти з Кіровоградської, Волинської, Запорізької, Сумської, Закарпатської і Тернопільської областей.
Роботи оцінювало професійне журі у складі представників провідних медіа та галузевих спільнот:
- Ростислав Шаправський (головний редактор РБК-Україна);
- Олександра Некращук (заступниця головного редактора NV Бізнес);
- Юлія Самаєва (редакторка відділу економіки "Дзеркало тижня");
- Віталій Голубєв (секретар Національної спілки журналістів України);
- Дар'я Січкар (менеджерка комітетів Європейської Бізнес Асоціації);
- Наталія Фесюн (генеральна директорка Асоціації "Укртютюн").
"З кожним роком дедалі більше медіа готові говорити про нелегальний ринок, пояснювати його масштаби та наслідки для бюджету й економіки. Кожен професійно зроблений матеріал - це внесок у спільну справу", - коментує результати конкурсу Наталія Фесюн.
Загальний призовий фонд премії склав понад 250 тисяч гривень.
Переможці КонтраFACTS Media Awards 2025
- 1 місце (70 000 грн) - Ольга Турчак, Наталія Бурлаку та Вадим Єпур, "20 хвилин Тернопіль", з матеріалом "Тютюн у тіні: як працює нелегальний ринок безакцизу. Експеримент "20 хвилин"
- 2 місце (35 000 грн) - Сергій Пономарьов, Київ.Life, з матеріалом "Тіньова економіка тютюну. Як контрабандні сигарети крадуть майбутнє українських міст"
- 3 місце (25 000 грн) – редакція "Еспресо.Біла Церква", з матеріалом "Нелегальний ринок тютюну на Білоцерківщині: чи контролюють його".
Цьогоріч також вручено п'ять спеціальних відзнак по 20 000 грн кожна. Їх отримали:
- Ліна Романченко та Роксолана Жукова, ТРК "ВІЗИТ" (Полтавська область);
- Альона Черніюк, "20 хвилин Вінниця" (Вінницька область);
- Лідія Григор'єва, "Український південь" (Херсонська область);
- Тетяна Калмикова, "ПоділляNews" (Хмельницька область);
- Олег Булашев, "Кременчуцька газета" (Полтавська область).
Усі інші конкурсанти отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2 000 грн.
Партнерами конкурсу стали Європейська Бізнес Асоціація, Київська організація Національної спілки журналістів України, інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", ділове видання The Page та ініціатива "НІ Контрабанді".