Объявлены победители КонтраFACTS Media Awards 2025
Объявлены результаты III Всеукраинской премии журналистских работ КонтраFACTS Media Awards. Мероприятие организуется ежегодно как ответ на проблему незаконного оборота табачной продукции, которая стремительно растет в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
Инициатором премии является Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн", одним из приоритетов которой является противодействие незаконной торговле табачными изделиями.
В этом году поступила 41 работа. Больше всего конкурсных работ подали журналисты из Киева и Киевской области - шесть работ.
По три материала представили авторы из Ровенской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Николаевской и Херсонской областей. По две работы поступили из Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и Житомирской областей.
Также в конкурсе приняли участие журналисты из Кировоградской, Волынской, Запорожской, Сумской, Закарпатской и Тернопольской областей.
Работы оценивало профессиональное жюри в составе представителей ведущих медиа и отраслевых сообществ:
- Ростислав Шаправский (главный редактор РБК-Украина);
- Александра Некращук (заместитель главного редактора NV Бизнес);
- Юлия Самаева (редактор отдела экономики "Зеркало недели");
- Виталий Голубев (секретарь Национального союза журналистов Украины);
- Дарья Сичкарь (менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации);
- Наталья Фесюн (генеральный директор Ассоциации "Укртютюн").
"С каждым годом все больше медиа готовы говорить о нелегальном рынке, объяснять его масштабы и последствия для бюджета и экономики. Каждый профессионально сделанный материал - это вклад в общее дело", - комментирует результаты конкурса Наталья Фесюн.
Общий призовой фонд премии составил более 250 тысяч гривен.
Победители КонтраFACTS Media Awards 2025
- 1 место (70 000 грн) - Ольга Турчак, Наталья Бурлаку и Вадим Епур, "20 минут Тернополь", с материалом "Табак в тени: как работает нелегальный рынок безакциза. Эксперимент "20 минут"
- 2 место (35 000 грн) - Сергей Пономарев, Киев.Life, с материалом "Теневая экономика табака. Как контрабандные сигареты воруют будущее украинских городов"
- 3 место (25 000 грн) - редакция "Еспресо.Белая Церковь", с материалом "Нелегальный рынок табака на Белоцерковщине: контролируют ли его".
В этом году также вручены пять специальных наград по 20 000 грн каждая. Их получили:
- Лина Романченко и Роксолана Жукова, ТРК "ВИЗИТ" (Полтавская область);
- Алена Черниюк, "20 минут Винница" (Винницкая область);
- Лидия Григорьева, "Украинский юг" (Херсонская область);
- Татьяна Калмыкова, "ПодольеNews" (Хмельницкая область);
- Олег Булашев, "Кременчугская газета" (Полтавская область).
Все остальные конкурсанты получат гарантированную премию за участие в размере 2 000 грн.
Партнерами конкурса стали Европейская Бизнес Ассоциация, Киевская организация Национального союза журналистов Украины, информационное агентство "Интерфакс-Украина", деловое издание The Page и инициатива "НЕТ Контрабанде".