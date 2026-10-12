Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки-2026

Дослідження Роберта Е. Голла та Майкла Вудфорда докорінно змінили підходи до економічної стабілізації. На основі їхніх робіт виникли новокейнсіанські моделі, які допомагають пояснювати й кількісно оцінювати, як державна економічна політика впливає на ділову активність і економічні цикли. Сьогодні ці моделі використовують центральні банки та міністерства фінансів у всьому світі.

Після публікації робіт лауреатів моделі продовжували розвивати й удосконалювати. Очікується, що цей процес триватиме й надалі, адже економіки змінюються. Моделі можна легко адаптувати до різних умов, у яких опиняються домогосподарства та підприємства.

Лауреати Нобелівської премії з економіки 2026

Дослідження лауреатів дали змогу значно ефективніше долати масштабні макроекономічні кризи. Їхні напрацювання були надзвичайно корисними під час пандемії та енергетичних криз останніх років.

Премія Шведського центрального банку

Премію Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля вручають за особливі досягнення у сфері економіки. Це єдина премія, яку Нобель не згадував у своєму заповіті.

Премію заснував Банк Швеції, на честь свого 300-річчя, у 1968 році. Також банк взяв на себе обов'язок фінансування премії з економіки. Сума винагороди є ідентичною до інших нагород.

Не дивлячись, на інше походження процес номінації, відбору та церемонії є ідентичними з іншими преміями. Рішення приймає Королівська шведська академія наук, а нагородження проходить у Стокгольмі 10 грудня.

Лауреати премії з економіки 2025

Минулого року лауреатами премії з економічних наук стали Джоель Мокір, Філіп Агіон та Пітер Ховітт. Премію розділили серед двох досліджень.

Американець Мокір отримав премію за "за визначення передумов сталого зростання за допомогою технологічного прогресу". Він показав, що для безперервного процесу інновацій недостатньо просто знати, що щось працює, потрібно розуміти та знати науковий процес.

Водночас француз Агіон та американець Ховітт "за теорію сталого зростання за допомогою творчої руйнації".Ще у 1992 році, вони створили математичну модель явища, яке назвали "творчим руйнуванням". Процес, який показує результати продажів компаній коли на ринок виходить кращий продукт.

Результати Нобелівського тижня-2026

Цього року Нобелівський тиждень пройшов з 6 по 12 жовтня. Премію з фізіології або медицини отримали Карл Дайссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель "за відкриття, що стосуються керованих світлом іонних каналів та оптогенетики".

Нобеліатом у сфері фізики став Френсіс Халзен, за "за вирішальний внесок у Нейтринну обсерваторію IceCube та відкриття високоенергетичних нейтриноастрофізичного походження".

7 жовтня премію за дослідження у галузі хімії присудили Анрі Б. Кагану та Кенсо Соаї "за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі.