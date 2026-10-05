Нобелівська премія-2026: названо лауреатів з медицини та фізіології

Нобелівський комітет у понеділок, 5 жовтня, оголосив лауреатів премії з медицини та фізіології.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Фонду Нобеля .

Нобелівську премію 2026 року з фізіології або медицини присуджено Карлу Дайссероту, Петеру Гегеманну та Георгу Нагелю "за відкриття, що стосуються керованих світлом іонних каналів та оптогенетики".

Оптогенетика — це метод, що дає змогу досліджувати, як нервові клітини в живому мозку створюють спогади, впливають на емоції та визначають поведінку.

Пітер Гегеманн і Георг Нагель відкрили в одноклітинній водорості унікальний білок - каналородопсин. Згодом Карл Дейссерот перетворив його на світлокерований "перемикач", за допомогою якого можна керувати активністю нервових клітин. Їхні відкриття стали фундаментом нового етапу розвитку нейронауки.

Фото: оголошені лауреати Нобелівської премії з медицини та фізіології

Нобелівський тиждень

Сьогодні стартував тиждень оголошення лауреатів Нобелівських премій 2026 року. Розклад на тиждень виглядає так:

Фізіологія та медицина - понеділок, 5 жовтня, не раніше 12:30 (київський час).

Фізика - вівторок, 6 жовтня, не раніше 12:45.

Хімія - середа, 7 жовтня, не раніше 12:45.

Література - ​​четвер, 8 жовтня, не раніше 14:00.

Премія миру - п'ятниця, 9 жовтня, 12:00.

Економічні науки - понеділок, 12 жовтня, не раніше 12:45.

Як усе починалося

У своєму заповіті винахідник, підприємець і бізнесмен Альфред Нобель розпорядився спрямувати свій капітал на нагороди для "тих, хто за попередній рік приніс найбільшу користь людству". Премією відзначали видатні досягнення у сферах, якими він найактивніше захоплювався: фізиці, хімії, фізіології чи медицині, літературі та заходах задля миру.

Згодом почалася тривала реалізація цього задуму, і вже у 1901 році вручили перші Нобелівські премії. У 1969 році з'явилася ще одна відзнака - премія з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля, заснована центральним банком Швеції до його тристарічного ювілею.

Імена нових лауреатів оголошують щороку в жовтні.

Нобелівська премія

Відповідно до статуту Нобелівського фонду, кожен лауреат отримує золоту медаль. На її лицьовій стороні карбують портрет Альфреда Нобеля, тоді як дизайн зворотного боку залежить від того, яка саме установа присуджує нагороду.

Диплом лауреата

Кожен диплом є унікальним витвором мистецтва, оформлення якого затверджують організації-лауреати. Документ у галузі літератури створюють на пергаменті (спеціально обробленій шкірі), використовуючи техніку середньовекових ілюстраторів. Для решти лауреатів дипломи друкують на замовному папері ручної роботи.

Грошова винагорода

Сьогодні розмір однієї Нобелевської премії дорівнює 12 мільйонам шведських крон (1,2 млн доларів). Нагороду можуть розділити між собою максимум троє лауреатів.