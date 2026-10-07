ua en ru
Ср, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Нобелівська премія з хімії 2026: хто став лауреатом цього року

12:52 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Нобелівська премія з хімії 2026: хто став лауреатом цього року Фото: оголошені лауреати Нобелівської премії з хімії (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Нобелівський комітет у середу, 7 жовтня, оголосив лауреатів премії у галузі хімії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.

"Королівська шведська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з хімії 2026 року Анрі Б. Кагану та Кенсо Соаї "за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі", - повідомили у соцмережах премії.

Нобелівська премія з хімії 2026: хто став лауреатом цього року
Фото: Лауреати Нобелівської премії по хімії 2026

Минулорічні лауреати у сфері хімії

Минулого року японець Сусуму Кітагава, британець Річард Робсон та американець Омар Ягхі отримали Нобелівську премію в галузі хімії "за розробку металоорганічних каркасів".

У1989 році Річард Робсон почав дослідження. Він створив кристал, схожий на діамант, поєднавши іони міді з особливими молекулами. Хоч матеріал виявився нестійким, але це стало проривом та поклало початок подальшим дослідженням.

Пізніше Сусуму Кітагава і Омар Ягхі вдосконаливши метод колеги, показали, що такі конструкції можуть бути керованими та стійкими. Їх назвали металоорганічними каркасами (MOF). Завдяки особливій молекулярній конструкції, що полягає у великих порожнинах, з'явилась можливість отримувати воду з повітря, уловлювати вуглекислий газ, або прискорювати хімічні реакції.

З того часу нобеліати створили тисячі MOF. Їх винахід застосовують для очищення води від шкідливих речовин, розкладання залишків ліків у природі, уловлювання вуглекислого газу або отримання води навіть у пустелі.

Церемонія вручення Нобелівської премії

Згідно з заповітом Альфреда Нобеля, починаючи 1901 року, за видатні заслуги у науці присуджують Нобелівську премію.

Урочиста церемонія вручення проходить 10 грудня, у річницю смерті Нобеля. Згідно його бажанню, у Стокгольмі лауреати отримують медаль та диплом з фізики, хімії, фізіології або медицини та літератури. А Вручення премії миру відбувається в Осло.

Нобелівський тиждень 2026

Нагадаємо, що в понеділок, 5 жовтня лауреатами премії з медицини та фізіології стали Карл Дайссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель "за відкриття, що стосуються керованих світлом іонних каналів та оптогенетики".

Лауреатом премії з фізики цього року є Френсіс Гальзен (Francis Halzen) "за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube".

До понеділка, 12 жовтня, Нобелівський комітет оголосить лауреатів премії з літератури, миру та економічних наук.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нобелівська премія
Новини
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічну атаку на Україну
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічну атаку на Україну
Аналітика
Рік до війни без людей? Що кажуть експерти про попередження Зеленського щодо ШІ
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Рік до війни без людей? Що кажуть експерти про попередження Зеленського щодо ШІ