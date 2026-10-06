Оголошено лауреата Нобелівської премії з фізики: хто отримав премію у 2026 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля .

"Королівська шведська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з фізики 2026 року Френсісу Гальзену (Francis Halzen) "за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтрино високих енергій астрофізичного походження", - повідомляється у соцмережах премії.

Оголошено лауреата Нобелівської премії з фізики

Як зазначається у прес-релізі, Френсіс Гальзен зрозумів, що лід на Південному полюсі можна використовувати для відстеження частинок, відомих як нейтрино. Його бачення та наукове керівництво стали основою для нейтринної обсерваторії IceCube — кубічного кілометра льоду, оснащеного світловими сенсорами. За допомогою IceCube дослідники можуть фіксувати нейтрино від надзвичайно енергоємних процесів у віддаленому Всесвіті.

"Френсіс Гальзен очолив міжнародну команду дослідників та інженерів, які надали нам фантастичний інструмент. Його наполегливість і наукове бачення проклали шлях до нового виду астрономії", - зазначає голова Нобелівського комітету з фізики Марк Пірс.

Хто отримав премію минулого року

Нобелівська премія з фізики ­­­- найвища міжнародна нагорода у цій галузі, яку присуджують з 1901 року за заповітом Альфреда Нобеля, шведського хіміка, винахідника та благодійника. Премії вручають щороку під час урочистої церемонії 10 грудня у стокгольмському концерт-холі, в роковини смерті Альфреда Нобеля.

Найвідомішими лауреатами премії з фізики є Альберт Ейнштейн, Марія Кюрі, Макс Планк, тощо.

Нагадаємо, що минулого року, 7 жовтня, Нобелівський комітет оголосив одразу трьох лауреаті в у галузі фізики. Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс отримали Нобелівську премію "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі".

У 1984 і 1985 роках їхні колеги провели ряд експериментів з електросхемою, яка побудована з надпровідників, що можуть проводити струм без електричного опору. Ці дослідження і стали основою відкриття, що отримало премію.

Трійка нобеліатів, удосконалюючи та вимірюючи різноманітні властивості своєї схеми продемонстрували, що квантово-механічні властивості можуть бути конкретизовані в макроскопічному масштабі, бо як тільки в процесі бере участь велика кількість частинок, квантово-механічні ефекти стають незначними.

Тобто зазвичай ми уявляємо квантові процеси, як щось незначне, але завдяки цим експериментам квантові ефекти вдалось побачити у значно більшій електричній системі.

Їхнє відкриття дало можливості розвитку квантової технології. Завдяки минулорічній трійці лауреатів, створили штучні квантові біти, які є основою надпровідних квантових процесорів. Також, це дозволило створювати надчутливі сенсори та датчики для вимірювання магнітних полів та слабких електричних сигналів.

Минулоріч, Кларк, Деворе та Мартінс між собою розділлили 11 мільйонів шведських крон, що близько 1,05–1,19 млн доларів.

Нобелівський тиждень

Приблизно за рік до початку церемонії починається активна підготовка. З вересня Нобелівські комітети розсилають запрошення тим, хто має право висувати кандидатів. У склад комісії входять члени Нобелівських комітетів, Лауреати Нобелівської премії минулих років, визначні професори та науковці, члени міжнародних судів та урядів. Лише вони мають право висунити кандидатів на премію.

Вчора, 5 жовтня, оголосили перших лауреатів у сфері фізіології та медицини. "За відкриття, що стосуються керованих світлом іонних каналів та оптогенетики" нагородили Карлу Дайссероту, Петеру Гегеманну та Георгу Нагелю. Науковці відкрили унікальний білок - каналодопсин, завдяки якому з'явилася можливість керувати активністю нервових клітин.

Завтра, 7 жовтня, стануть відомі, постаті нобеліатів у сфері хімії. 12 жовтня нобелівський тиждень завершиться оголошенням лауреатів з економічних наук.

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