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Оголошення Путіним мобілізації свідчить про крах російського вторгнення, - Трюдо

Фото: Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Олег Васьків

Оголошення очільником Кремля Володимиром Путіним мобілізації у РФ свідчить про те, що російське вторгнення в Україну зазнає краху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, яке оприлюднило заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Політик зазначив, що його країна засуджує безвідповідальну ескалацію війни з боку Москви.

"А також часткову військову мобілізацію, ядерні погрози та псевреферендуми Росії. Поведінка Путіна свідчить лише про те, що його вторгнення зазнає краху", - наголосив Трюдо.

Він пояснив, що наказ Путіна про мобілізацію - це "крок до визнання того, у чому він не хотів зізнаватися росіянам, приклад того, що все йде не за його планом".

Прем'єр Канади додав, що загрози ядерної зброї необхідно сприймати серйозно, а західні союзники повинні "дуже твердо протистояти" їм.

Нагадаємо, 21 вересня Путін звернувся до росіян. Зокрема він заявив про початок мобілізації в країні.

Згодом у деяких містах Росії почалися мітинги. Більш детально про протести ви можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

До слова, головномандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що Збройні сили України знищать всіх, хто прийде зі зброєю на нашу землю, незважаючи на те, чи добровільно вони тут опинилися, чи за мобілізацією.

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Джастін ТрюдоВійна Росії проти України