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Объявление Путиным мобилизации свидетельствует о крахе российского вторжения, - Трюдо

Фото: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Олег Васкив

Объявление главой Кремля Владимиром Путиным мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение в Украину терпит крах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, обнародовавшее заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Политик отметил, что его страна осуждает безответственную эскалацию войны со стороны Москвы.

"А также частичную военную мобилизацию, ядерные угрозы и псевреферендумы России. Поведение Путина свидетельствует лишь о том, что его вторжение терпит крах", - подчеркнул Трюдо.

Он пояснил, что приказ Путина о мобилизации - это "шаг к признанию того, в чем он не хотел признаваться россиянам, пример того, что все идет не по его плану".

Премьер Канады добавил, что угрозы ядерного оружия необходимо воспринимать серьезно, а западные союзники должны "очень жестко противостоять" им.

Напомним, 21 сентября Путин обратился к россиянам. В частности, он заявил о начале мобилизации в стране.

Впоследствии в некоторых городах России начались митинги. Более подробно о протестах вы можете узнать в материале РБК-Украина.

К слову, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Вооруженные силы Украины уничтожат всех, кто придет с оружием на нашу землю , несмотря на то, добровольно ли они здесь оказались или по мобилизации.

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Джастин ТрюдоВойна России против Украины