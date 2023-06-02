UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Оформлювали автомобілі за нульовою ставкою: шість митників отримали підозри

Фото: ДБР повідомило про підозрю шістьом митникам, які продовжували безмитне ввезення автомобілів (dbr.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники ДБР повідомили про підозру шістьом митникам з Львівської області, які незаконно продовжували безмитне ввезення автомобілів з-за кордону після скасування Радою рішення про нульове розмитнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що минулого року правоохоронці вже викрили на митному пості "Городок" Львівської митниці махінації зі розмитненням автомобілів, які коштували бюджету понад 3,5 млн гривень.

Тоді про підозру повідомили чотирьом інспекторам. Під час подальших перевірок з’ясувалось, що й інші митники цього поста вчиняли подібні протиправні дії.

Цього разу ДБР повідомило про підозру ще 6 державним інспекторам митного поста "Городок".

За даними слідства, після 1 липня 2022 року вони продовжували оформлювати ввезені машини за нульовою ставкою. Зокрема, вони незаконно звільнили від сплати митних платежів 41 авто, ввезене з-за кордону. Через це до бюджету не надійшло майже 5 млн гривень.

Посадовцям митниці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Також правоохоронці готують клопотання до суду про відсторонення підозрюваних від займаних посад та обрання запобіжних заходів у вигляді застави, що дорівнює сумі завданих збитків.

Розмитненні автомобілів

Зазначимо, що в березні 2022 року Рада скасувала всі митні платежі. Так, закон стосувався звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, що ввозяться підприємствами. Також він звільняв від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

Проте з 1 липня 2022 року Рада повернула раніше скасовані мита, акцизи і 20% ПДВ на імпортні товари. Це стосувалося й мита ввезення автомобілів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна митна службаЛьвівська областьДБР