Оформлювали автомобілі за нульовою ставкою: шість митників отримали підозри

Повідомляється, що минулого року правоохоронці вже викрили на митному пості "Городок" Львівської митниці махінації зі розмитненням автомобілів, які коштували бюджету понад 3,5 млн гривень.

Тоді про підозру повідомили чотирьом інспекторам. Під час подальших перевірок з’ясувалось, що й інші митники цього поста вчиняли подібні протиправні дії.

Цього разу ДБР повідомило про підозру ще 6 державним інспекторам митного поста "Городок".

За даними слідства, після 1 липня 2022 року вони продовжували оформлювати ввезені машини за нульовою ставкою. Зокрема, вони незаконно звільнили від сплати митних платежів 41 авто, ввезене з-за кордону. Через це до бюджету не надійшло майже 5 млн гривень.

Посадовцям митниці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Також правоохоронці готують клопотання до суду про відсторонення підозрюваних від займаних посад та обрання запобіжних заходів у вигляді застави, що дорівнює сумі завданих збитків.

Розмитненні автомобілів

Зазначимо, що в березні 2022 року Рада скасувала всі митні платежі. Так, закон стосувався звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, що ввозяться підприємствами. Також він звільняв від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

Проте з 1 липня 2022 року Рада повернула раніше скасовані мита, акцизи і 20% ПДВ на імпортні товари. Це стосувалося й мита ввезення автомобілів.

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