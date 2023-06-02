Оформляли автомобили по нулевой ставке: шесть таможенников получили подозрения

Сообщается, что в прошлом году правоохранители уже разоблачили на таможенном посту "Городок" Львовской таможни махинации с растаможкой автомобилей, которые стоили бюджету более 3,5 млн гривен.

Тогда о подозрении сообщили четырем инспекторам. В ходе дальнейших проверок выяснилось, что и другие таможенники этого поста совершали подобные противоправные действия.

На этот раз ГБР сообщил о подозрении еще 6 государственным инспекторам таможенного поста "Городок".

По данным следствия, после 1 июля 2022 года они продолжали оформлять ввезенные машины по нулевой ставке. В частности, они незаконно освободили от уплаты таможенных платежей 41 авто, ввезенное из-за границы. Из-за этого в бюджет не поступило почти 5 млн гривен.

Чиновникам таможни сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Также правоохранители готовят ходатайство в суд об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей и избрании мер в виде залога, равной сумме причиненного ущерба.

Растаможка автомобилей

Отметим, что в марте 2022 года Рада все таможенные платежи. Так, закон касался освобождения от пошлины и импорта товаров, которые ввозили предприятия. Также он освобождал от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозили граждане.

Однако с 1 июля 2022 года Рада вернула ранее отмененные пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары. Это касалось и пошлин на ввоз автомобилей.

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