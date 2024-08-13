На оформлення виплат при народженні чи усиновленні дитини можуть дати більше часу: деталі
Верховній Раді пропонують розглянути законопроект №11414, який має гарантувати право дитини на отримання допомоги при народженні чи усиновленні - попри воєнні виклики.
РБК-Україна розповідає, що саме пропонує змінити законопроект і що про нього відомо.
Що пропонує змінити законопроект
Згідно з чинним законом "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (статтями 11 і 12-2):
- допомога при народженні дитини - призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 місяців з дня народження дитини
- допомога при усиновленні дитини - призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини
Однак, враховуючи реалії життя в умовах воєнного стану, все більше українців не встигають звернутися за тією чи іншою допомогою у вказані строки (з тих чи інших об'єктивних причин).
У Верховному Суді при цьому формується практика стосовно спорів щодо відмови у призначенні допомоги при народженні дитини - через пропущення 12-місячного строку звернення за такою допомогою.
У постановах ВСУ у низці подібних справ зроблено висновок, що допомога при народженні дитини за своєю природою є допомогою саме їй, а не її батькам, а тому неможливість своєчасного звернення одним із батьків до органу, який здійснює призначення допомоги при народженні дитини, призводить до порушення інтересів саме дитини.
З огляду на таку ситуацію, проект закону №11414 пропонує гарантувати право дитини на отримання допомоги при народженні чи усиновленні - шляхом подовження строків звернення за призначенням державної допомоги сім'ям з дітьми на період дії воєнного стану в Україні.
Для цього розділ VIII "Прикінцеві положення" закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" пропонується доповнити пунктом 1-3 такого змісту: "Установити, що визначені статтями 11, 12-2 цього закону строки звернення щодо призначення державної допомоги сім'ям з дітьми продовжуються на період дії воєнного стану в Україні, введеного указом президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженим законом "Про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №2102-IX".
Основне про проект закону
Проект закону №11414 про внесення змін до закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо подовження строків звернення за призначенням державної допомоги сім'ям з дітьми на період дії воєнного стану в Україні було зареєстровано у Верховній Раді 18 липня 2024 року.
Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Валерій Гнатенко та Володимир Мороз (члени депутатської групи "Відновлення України").
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Микити Потураєва.
Проект закону №11414 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
22 липня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.
У прикінцевих положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (за умови схвалення Верховною Радою та підписання президентом).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі сім'ї можуть отримати до 16 тисяч гривень на оздоровлення дитини.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11414.
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