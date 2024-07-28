Деякі сім'ї можуть отримати до 16 тисяч гривень на оздоровлення дитини: які умови
Деякі сім'ї в Україні можуть отримати гроші на оздоровлення дитини. Йдеться про суму 15 980 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Отримати допомогу можуть діти від 6 до 18 років. Батьки можуть самостійно обрати заклад і придбати путівку. У рамках програми "єОздоровлення" допомогу надають:
- дітям з інвалідністю, які виховують в малозабезпечних сім'ях;
- дітям з багатодітних малозабезпечених сімей.
Як скористатися програмою?
Батьки, чиї діти можуть оздоровлюватися за кошт держави, отримають відповідне сповіщення в "Дії", застосунку "ПриватБанк" або від працівників соцзахисту.
Якщо дані про дитину відсутні, можна подати заяву до найближчого відділення Пенсійного фонду для постановки на облік дітей для отримання статусу "Дитина з багатодітної сімʼї". Потім необхідно відкрити картку зі спеціальним режимом використання для програми оздоровлення у відділенні "ПриватБанку".
Після зараховування кошті потрібно обрати заклад для оздоровлення дитини. Весь перелік можна знайти за посиланням. Після цього можна бронювати путівку.
Раніше РБК-Україна пояснювало, як українці можуть оформити статус багатодітної сім'ї та які є пільги для таких родин.
Також ми розповідали, які пільги можуть отримати діти-переселенці у 2024 році.
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