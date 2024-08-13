На оформление выплат при рождении или усыновлении ребенка могут дать больше времени: детали

Верховной Раде предлагают рассмотреть законопроект №11414, который должен гарантировать право ребенка на получение помощи при рождении или усыновлении - несмотря на военные вызовы.

РБК-Украина рассказывает, что именно предлагает изменить законопроект и что о нем известно.

Что предлагает изменить законопроект

Согласно действующему закону "О государственной помощи семьям с детьми" (статьям 11 и 12-2):

помощь при рождении ребенка - назначается при условии, если обращение за ее назначением поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка

помощь при усыновлении ребенка - назначается при условии, если обращение за ее назначением поступило не позднее 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка

Однако, учитывая реалии жизни в условиях военного положения, все больше украинцев не успевают обратиться за той или иной помощью в указанные сроки (по тем или иным объективным причинам).

В Верховном Суде при этом формируется практика в отношении споров по поводу отказа в назначении помощи при рождении ребенка - из-за пропуска 12-месячного срока обращения за такой помощью.

В постановлениях ВСУ в ряде подобных дел был сделан вывод, что помощь при рождении ребенка по своей природе является помощью именно ему, а не его родителям, а потому невозможность своевременного обращения одним из родителей в орган, осуществляющий назначение помощи при рождении ребенка, приводит к нарушению интересов именно ребенка.

Учитывая такую ситуацию, проект закона №11414 предлагает гарантировать право ребенка на получение помощи при рождении или усыновлении путем продления сроков обращения за назначением государственной помощи семьям с детьми на период действия военного положения в Украине.

Для этого раздел VIII "Заключительные положения" закона "О государственной помощи семьям с детьми" предлагается дополнить пунктом 1-3 следующего содержания: "Установить, что определенные статьями 11, 12-2 этого закона сроки обращения о назначении государственной помощи семьям с детьми продолжаются на период действия военного положения в Украине, введенного указом президента "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 года №64/2022, утвержденного законом "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 года №2102-IX".

Основное о проекте закона

Проект закона №11414 о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми" о продлении сроков обращения за назначением государственной помощи семьям с детьми на период действия военного положения в Украине был зарегистрирован в Верховной Раде 18 июля 2024 года.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Валерий Гнатенко и Владимир Мороз (члены депутатской группы "Відновлення України").

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики под руководством Никиты Потураева.

Проект закона №11414 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

22 июля документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой и подписания президентом).