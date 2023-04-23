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Оформити європротокол про ДТП можна без поліції: інструкція

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Україна, Неділя 23 квітня 2023 07:55
Оформити європротокол про ДТП можна без поліції: інструкція Фото: українці можуть самостійно скласти протокол про ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У разі ДТП українці можуть скласти протокол самостійно, не звертаючись до поліції. Для цього лише потрібно оформити спеціальний документ для страхової компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Європротоколом вважається спеціальний бланк про аварію, який заповнюють учасники ДТП. Потім цей документ надається страховій службі для виплати відшкодування потерпілому.

Такий протокол можна заповнити у паперовому вигляді чи онлайн через систему "Електронний Європротокол".

Європротоколом можна скористатися при умовах, коли:

  • внаслідок аварії немає постраждалих чи загиблих;
  • учасники ДТП мають страхові поліси;
  • водії згодні щодо обставин ДТП, відсутні суперечки;
  • у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

Крім того, учасники ДТП повинні мати при собі гаджети, аби зробити фото і відео наслідків аварії, а також документи:

  • ідентифікаційний код;
  • техпаспорт на автомобіль.

Якщо хоча б одна з цих умов невиконана, потрібно звернутися до поліції для реєстрації ДТП.

Якщо водії скористались Європротоколом (незалежно від його форми), то вони:

  • мають право залишити місце ДТП;
  • звільняються від обов'язку інформувати відповідний підрозділ Національної поліції України про настання ДТП;
  • звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП;
  • повинні не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП звернутись зі своїм примірником заповненого.

Важливо пам’ятати, що при оформленні європротоколу страхове відшкодування є додатково лімітованим. З липня 2022 року такий ліміт становить 80 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як можна обміняти тимчасове посвідчення водія, яке видають на два роки.

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